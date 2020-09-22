新冠肺炎．最新｜輸入個案威脅社區防疫　行會料商議中秋節限聚令

第三波新冠肺炎疫情持續反覆，本港累計確診人數增至5,039人。近日本港主要新增個案由外地疫區輸入，不過多宗都是在酒店檢疫後期第二度病毒檢測時確診，而非在入境時發現，對社區威脅不小。昨半日初步確診少於10宗。 上周五（18日）生效的防疫社交距離措施，包括食肆可營業至午夜、酒吧和卡拉OK可重開、主題公園恢復營業等，將於本周四午夜屆滿。行政會議今日料會因應最新疫情，審視是否進一步放寬限制，尤其是下周四（10月1日）是中秋節，當局會否上調限聚令人數，令每枱食客可提高至4人以上，將是焦點。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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確診大廈食肆｜天水圍感染源頭未明菲傭曾到頌富、天秀及天一商城

【00:00】衞生署今日（21日）公布增6宗新型肺炎確診個案，當中兩宗屬本地個案，另四宗由外地輸入。其中一宗源頭未明的本地個案，患者是一名60歲、住在天水圍天晴邨的菲傭。衞生防護中心晚上公布其行蹤，她除了曾到T Town（前稱頌富商場）及天秀墟外，亦到過天一商城。

輸入個案方面，有兩人均於檢疫期間第二次化驗樣本時對病毒呈陽性，中心公布他們分別入住「頤庭酒店銅鑼灣」及「華麗銅鑼灣酒店」。

↓↓本周日多區出現「報復式消費」人潮↓↓

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▼復課指引▼