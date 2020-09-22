男子認扮美國特務非禮男生　藉詞體檢嗅對方腳　再測勃起功能

31歲男子認向一名16歲男生聲稱是美國情報機關特務，並以招攬對方加入及可助移民美國為由，要求為男生體檢，惟過程只在商場公廁進行，檢查包括嗅男生的腳，又稱要看男生的勃起功能而為男生自瀆，男生感噁心叫停，事後告知社工揭發事件。該男子今在區域法院承認非禮男生之餘，亦承認4年向另一名男生稱作「人體生長」研究，誘男生見面並為對方自瀆。法官把案押後至10月16日判刑，以候被告的多份報告。

被告羅宇霆，31歲。他承認2項以威脅手段促使非法性行為罪，和1項管有虛假文書罪，合共3罪。控方透露，被告有非禮案底。

誘事主Y加入情報機關

控方案情指，案發時16歲讀中四的事主Y，透過朋友認識被告。而該名朋友向Y透露，被告自稱受僱於美國情報機關、類似中央情報局(CIA)的組織，並擁有Y的資料。

Y大驚並答應和被告見面。兩人於2019年6月13日見面，被告邀請Y加入情報機關，又指可以協助對方移民美國。

被告羅宇霆在區域法院承認曾非禮兩名16歲男學生。(資料圖片)

體檢需驗勃起功能

被告之後帶Y到尖沙咀帝國中心LG層男廁，並指前往美國，需作身體檢查，包括檢查Y的勃起功能。被告脫掉Y的衣服，然後嗅Y的腳。被告又舉起相機，疑似拍攝Y的祼照。

被告繼而替Y自凟數分鐘，惟Y感噁心叫被告停手，被告亦作罷。Y事後告知校內社工，事件報警。被告於2019年7月被捕。

訛稱參加人體生長研究可獲報酬

此外，被告於2016年透過Instagram結識當時16歲的事主X，當時X亦是就讀中四。被告向X自稱受僱於香港大學，並從事一項「人體生長」的研究。被告和X之後相約見面，期間遊說X參加研究，並指X每次參加可得400至1000元，X遂答應。

拒絕被研究要賠6千元

兩人於同年4月10月再見面，並到數碼港一間會議室，當時房內已有設有攝錄機。被告聲稱因應研究，需替X進行神經療法，著X脫去衣服。X拒絕，被告便威脅若X拒參與要賠償6000元。X大驚且無奈脫去衣服並躺在枱上。被告替X自凟，直至他射精。

被告有假瑪麗醫院工作證

兩人之後離開數碼港，被告再透過WhatsApp聯絡X，要求對方繼續參與「研究」，X報警。被告於2017年2月被捕，警方在被告身上檢獲一張虛假的瑪麗醫院員工證，證上有被告的名字和照片。而X在案中從未就研究，收到任何報酬。

求情稱未有使用武力

辯方求情指，被告未有使用武力。他於2017年2月第一次被捕，惟案件至今才處理，期間被告飽受壓力。

法官先索取被告的心理和背景報告，以及兩名事主的創傷報告，把判刑押後至下月16日。

根據資料顯示，被告曾籍詞提供考入大學貼士，將一名19歲中六男生帶到渡假村。被告藉詞檢查身體，用雙手磨擦對方下體。被告在該案承認兩項非禮罪，被判感化12個月。

案件編號：DCCC881/2019