新冠病毒檢測｜公私營檢測數量每日達7萬　可預約機構一文看清　

本地新型冠狀病毒肺炎疫情略有緩和，當局早前已初步接觸部份國家洽談「旅遊氣泡」，又稱粵港澳健康碼技術準備就緒，兩項計劃均要求旅客持檢測結果陰性證明，意味放寬關口管制，本港新冠病毒檢測需求有所增加。 《香港01》整理本地的公營及私營檢測機構的檢測量，發現私家醫院及私營化驗所的每日檢測量至少逾5萬，而公營機構及大學的檢測量合計約1.6萬，公私營合計日均檢測量已逾7萬，已遠超今年3、4月時的每月檢測量。特首林鄭月娥早前已稱，合資格做病毒檢測的機構逾30間，惟衞生署僅公布了17間認可檢測機構名單，拒披露其他檢測機構誰屬。以下會逐一剖析各個機構的檢測數量。

養和醫院每日可做約600個新冠病毒檢測。（資料圖片／張美蘭攝）

目前港人若要前往廣東或澳門，須持有24小時內有效的檢測結果陰性證明，衞生署在網站上列出獲政府認可做病毒核酸檢測的機構，名單上有17間，《香港01》逐一向各機構查詢每日檢測數目。

私家醫院方面，以養和醫院的每日檢測量最高，日均可做600個檢測，醫院引入自動化方式做檢測，望能再增加檢測量；檢測量較低的是港怡醫院，每日可做150個檢測，料今年第四季可增至300個。香港浸信會醫院早前一度暫停為公眾做檢測，現時容許預約檢測，每日可做300個檢測。

私營以華昇最多 每日可做3萬單管測試

上述名單9間私營化驗所僅4間有回覆，以華大基因在港的合資公司華昇診斷中心檢測量最高，每日可做3萬個單管測試，若需求增加，可以混合樣本化驗以倍增檢測量。而標榜為本地公司的Prenetics則稱，每日可做超過2萬個病毒檢測，公司稱正研發新的檢測技術，日後有望30分鐘內有檢測結果。

與華大基因一同獲港府「欽點」負責全民檢測的兩間公司，香港分子病理檢驗中心有限公司及金域檢驗(香港)有限公司，於8月時曾透露，檢測量分別逾3萬個及約2,000個，惟兩間公司均未有回覆是次查詢。

公營檢測每日1.6萬

公營機構方面，醫管局回覆查詢時表示，在第三波疫情爆發期間，每日平均進行4,000至5,000個新型冠狀病毒測試，而高峰期每日檢測量曾超過7,000個樣本。衞生署衞生防護中心公共衞生化驗服務處現時每日可處理約7,000個樣本，將按需要增購儀器及試劑，並盡量增加及調配人手。

獲政府撥款的兩間醫學院，中文大學及香港大學均有提供新冠病毒檢測，中大醫學院透露每日可做約2,000個檢測，港大醫學院則未有回覆。

獲認可不止17間 衞生署拒披露全部機構

特首林鄭月娥於8月的抗疫記者會提到，本港私營檢測量已增至每日整體逾10萬個，獲衞生署認可、發出可檢測新冠病毒資格的化驗所已超過30間。

惟本網向衞生署查詢該些檢測機構名單時，衞生署僅稱，公共衞生化驗服務處會向公私營醫院及醫學實驗室就不同項目提供外部質素保證計劃， 旨在確保實驗室的質素及持續改進水平，拒披露參與計劃逾30間本地醫療檢測機構的名稱。