新冠肺炎｜第40屆電影金像獎典禮停辦　延至2022年合併舉行

本港新冠肺炎疫情持續，繼今年第39屆港電影金像典禮歷史上首次取消實體舞台形式頒獎禮後，大會決定順延第40屆香港電影金像典禮至2022年舉行，2020年及2021年度符合參選資格的電影將合併評選。

香港電影金像獎董事局經審慎討論後，決議順延第40屆香港電影金像典禮於2022年舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港電影金像獎協會表示，鑑於疫情一直在變化，全港戲院於今年內大部份時間未能正常營業，讓預期本年度上映的電影大幅度延期。香港電影金像獎董事局經審慎討論後，決議順延第40屆香港電影金像典禮於2022年舉行，同時2020年及2021年度符合參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。大會表示，感謝資助機構及各電影公司支持理解決定。

第39屆金像獎，早前已改為網上公布。

已於今年5月頒獎的第39屆香港電影金像獎，其實亦受疫情影響而變更計劃，是歷史上首次取消實體舞台形式頒獎禮。當時大會原定於4月19日晚舉行，起初決定縮小頒獎禮規模，後來決定於5月6日在Facebook、YouTube及Instagram等社交媒體，透過串流直播形式公布，為時僅約20分鐘。