月花萬元安排幼稚園子女上視像興趣班　家長：維持學習、預備升小

受疫情影響，全港學校停課多月，經上周分批復課後，學生今天終於可正式回校。不少幼稚園學生家長對子女毋須再長留家中感興奮。 家長謝太笑言對復課感開心，興奮得忘記攜帶子女的視藝功課回校。她透露，停課期間希望子女持續學習及有社交生活，每月花逾萬元讓K3大女兒上實體小組興趣班、k1兒子則上playgroup，開支較日常上學更多。 而家長李太則表示，考慮到停課時宜避免與人接觸，故每月花一萬元安排兩名兒子上視像興趣班，同時亦為申報了9間直資或私立小學的大兒子做準備，而為顧及眼睛健康，不容許「放題式任看」，「學校一小時、興趣班一小時，一星期一日上小結他。」

荔枝角道的香港靈糧堂秀德幼稚園門外，今早有不少家長帶著子女回校上課。（李澤彤攝）

興趣班費用「貴過學費」

荔枝角道的香港靈糧堂秀德幼稚園門外，今早(29日)有不少家長帶著子女回校上課。家長謝太對大女（k3）及兒子（k1）復課感開心：「好興奮，三個都好興奮，終於見到同學、老師，興奮到帶漏咗功課。」

謝太透露，疫情期間不想子女沒社交接觸及停止學習，所以每月花逾一萬元，安排女兒上實體小組式畫畫、黏土及中英文班，兒子則上playgroup，「等足9個月，之前都是上興趣班，希望保持著恆常時間表。」她直言興趣班費用「貴過學費」， 復課後會陸續減少興趣班。

家長聯絡以往小結他實體課老師 為兒子安排每周一堂網課

而陪同K2及K3兒子回校的家長李太則直言，一度考慮過暫時不復課，「多人有機會將病毒會傳來傳去」，但希望兒子有群體學習機會，相信學校已做足防疫措施，加上兩兒子都期待復課，「昨晚兩個都摸著書包行來行去，今早六點半已起床，比平常早了一個多小時，吃飽早餐坐著等」，故在提醒兒子注意個人衛生下決定如期復課：「兩兒子在家都有互動，但學校群體生活是成長中不可缺少，上學的互動與網課不同，但如果再如第三波爆發般，便要考慮自行停課，只好希望第四波別來。」

她說，停課是希望避免聚集，只間中與親戚在周末相聚，考慮到兩名兒子好學，故安排他們上一對一視像英文班，學拼音及文法。

被問到網課學習成效？她說，大兒子與外籍老師上網課後，英文程度明顯有進步，笑言是疫情下的得著，希望有助升小面試。她另安排大兒子上視像面試班，為報讀了9間直資或私立小學作面試準備；並聯絡以往實體上小結他課的老師，安排每周一堂網課。