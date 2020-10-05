七旬婦認指使菲傭打理賣淫網　9年收入3千萬　求情稱年輕曾下海　

家住半山的七旬主婦涉經營賣淫網多年，並指使兩名菲傭打理網站，包括接聽客人電話、協助安排上門性服務，每次服務叫價約6000元，9年間收入達3150萬元，直至警方前年「放蛇」才揭發事件。主婦及其中一名菲傭今（5日）在區域法院承認串謀依靠他人賣淫的收入為生、洗黑錢等罪。主婦求情指她少年時期遭趕出家門，為維持生計於是下海，後來因年紀問題無法再賣淫，故開始幫朋友「搵客」，兩被告將於下周一判刑。

本案涉及3被告：家庭主婦黃佩𤧟（約70歲）、兩名菲籍被告Palpal Latoc Jo An Evera（42歲）及Gallego Jeanette Villaflores。第3被告早前已認串謀依靠他人賣淫的收入為生罪，並被判囚10個月。

辯方指七旬婦曾賣淫 年紀大無法繼續 幫朋友「搵客」

代表首被告的律師求情指，首被告在少年時期遭趕出家門，於是開始靠陪酒為生，後來更開始賣淫。她與丈夫透過同校朋友認識，二人尚未結婚時，丈夫得知她賣淫拒絕與她同床，故二人未育有孩子，但及後二人仍結為夫婦。當首被告因年紀無法再賣淫後，她開始幫朋友「搵客」。

律師強調，首被告未有強迫任何人提供性服務，本案所涉的性工作者有一半從歐洲來港賣淫。她又透露本案兩菲傭除她給予的佣金外，還會從性工作者中收到貼士，她從沒剝削兩菲傭，並稱她們隨時可以抽身。律師亦透露，首被告患抑鬱，有長期心理問題，而她因認為自己連累了兩名菲傭，故一直替她們負擔律師費。

代表次被告的律師則指，她獲告知在港賣淫為合法，所以以為沒問題，重申首被告才是主腦，她只每月額外收取750至1000元作報酬。

次被告Palpal Latoc Jo An Evera(圖左)認罪後離開法院。(李慧娜攝)

住半山騰皇居 七旬婦獲交易金額一半

案情指，兩名菲籍被告為首被告的家傭，而3被告同住在半山騰皇居II的一個單位。2018年4月中至5月中期間，有卧底警員「放蛇」，致電數個賣淫網，而案中兩名菲傭曾接電話，並將性工作者的照片傳予警員，而後來有性工作者抵達警員所在的酒店。若他們以現金付款，價錢為6000元，若以信用卡付款，便要7080元。三被告於2018年5月15日被捕。

案情提到，兩菲傭是按首被告指示行事，當收到客人電話，而對方選中心儀女子後，兩菲傭會聯絡中介，指示性工作者到客人酒店提供性服務。首被告會獲交易金額的一半款項，而兩名菲傭則每個月有1000元得益。

被告稱賣淫網上相片非性工作者的照片 只是從網上找到

案情進一步顯示，本案涉6-7個賣淫網，均以「hongkongescort」為網址。次被告在警誡下稱，她與第3被告負責接客人電話、回覆訊息，雖然一般要價每小時6000元，但價格可再商議，如客人同意價錢，她們進行聯絡，並著性工作者到客人酒店房。她又透露，賣淫網上的相片並非性工作者的照片，她只是從網上找到有關照片，並將照片交予網站管理員。她稱，首被告會將收益0.5%交予她。

警方在首被告的半山單位中搜出多本數簿，顯示2009年至2018年間收入達3150萬元。

案件編號：DCCC 83、463/2019