【校園天地】「學在華寶zoom一zoom」小一預備班網上課程

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每年暑假，華富邨寶血小學也會為準小一學生準備小一適應課程。不過，今年的課程則配合疫情的新常態學習模式，學校舉辦了「學在華寶zoom一zoom」小一預備課之網上課程，藉此加強準小一學生使用zoom的能力以準備9月開學。

在疫情之下，學校於7月下旬展開了為期3周的小一適應課程。學校每天安排了半小時的學習，既有校長、圖書館主任及外籍英語老師講故事外，15位不同的老師亦安排了有趣的課程及學習主題。三周課程涵蓋中、英、數三科，一周一學科，但同樣圍繞五個有趣的課題：親親家人、開心校園、音樂農莊、美食派對及歡樂天地。學生透過主題學習相關詞彙及學科技巧，課堂生動活潑，輕輕鬆鬆為準小一同學作好9月開學的準備。課程亦加入了自學延伸部分，家長透過掃描QR code，幫助子女到相關網站重溫課堂重點，鞏固學習。

同學安在家中，享受學習的樂趣。(華富邨寶血小學圖片)

除了學習外，學校更利用這15天的快樂時光，幫助家長及同學認識該校校長、不同的老師，建立同學彼此的關係，到了真正可以回校面授的時候，準小一學生對學校的人物也不感陌生，更快可以投入校園的學習生活了！

學生開心笑臉，活現熒幕之上。(華富邨寶血小學圖片)

學校在暑期內能夠繼續為準小一的同學設計有趣的課程，讓該校學生能夠在疫情之下善用光陰，享受學習的樂趣，實屬難得，對升小一的同學亦是一次難得的回憶。

（內容由華富邨寶血小學提供）
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