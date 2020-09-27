【校園天地】香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學步操樂團

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 步操敲擊樂團於2017年成立，成員有二十多人。

成立目的：提升音樂演奏技巧、擴闊眼界、建立良好個人紀律及合作精神。

樂團進度非常理想，學生們都很投入，成立首年已獲協會邀請參加香港步操管樂協會舉辦的「香港步操管樂節」之步操管樂大匯演「鼓樂對戰」，既可以讓同學們展示努力練習後之成果，又可以透過訪觀摩，與其他隊伍互相交流學習，擴闊視野汲取經驗。

由於表演出色，故於2019年把「步操敲擊樂團」發展為「步操樂團」，當中加入不同的吹管樂器，如：短號、小號、細管上低音號、粗管上低音號。
過程中，家長和學生們都熱心支持樂團的各項比賽及表演，學生們充滿成功感及歸屬感。

參與的比賽及獎項：

1.
《2017香港步操管樂節》~ 步操管樂大匯演
(香港步操管樂協會主辦)
獎項：2017香港步操管樂節「香港鼓樂對戰」金奬

2.
《2018香港步操管樂節》~ 步操管樂大匯演
(香港步操管樂協會主辦)
獎項：2018香港步操管樂節「香港鼓樂對戰」金奬

3.
2019《香港步操舞台管樂節》
獎項：2019《香港步操舞台管樂節》「最佳司儀獎」

+2
+2
+2

表演：

1.
在校內多個重要日子作表演，例如：開放日、畢業禮……
2.
2017 荃灣道路安全嘉年華，於荃灣沙咀道球場

（內容由香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學提供）
歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

【校園天地】中華基督教會基協中學推動服務學習　共建愛心社區
【校園天地】看得見的關心---金錢村何東學校復課第一天
【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）獲國際傑出電子教學獎
【校園天地】福建中學附屬學校21-22年度入學　10月5日截止報名
【校園天地】金錢村何東學校回應網課需要設「童真綜合課」
【校園天地】基督教香港信義會禾輋信義學校網上巡禮
【校園天地】港澳信義會明道全港首間小學奪兩項國際發明金獎
【校園天地】後隔離時代 「網台式教學」推進學習新常態
【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學「星夢遊樂園」開放日
【校園天地】小牛頓幼稚園9月直播及影片同行 製造螢幕前互動機會
【校園天地】樂善堂王仲銘中學「在家學習」不是「網課」
【校園天地】港澳信義會明道小學­­­──存心獎勵計劃
【校園天地】青松湖景幼稚園　停課不停「愛」
【校園天地】教聯會黃楚標學校做足防疫工作8月22日辦小一開放日
【校園天地】錦田公立蒙養學校不平凡的小學畢業典禮：用愛飛翔
【校園天地】福建中學附屬學校恢復舉辦實體小一入學簡介會　
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。