【校園天地】香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學步操樂團

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 步操敲擊樂團於2017年成立，成員有二十多人。 成立目的：提升音樂演奏技巧、擴闊眼界、建立良好個人紀律及合作精神。 樂團進度非常理想，學生們都很投入，成立首年已獲協會邀請參加香港步操管樂協會舉辦的「香港步操管樂節」之步操管樂大匯演「鼓樂對戰」，既可以讓同學們展示努力練習後之成果，又可以透過訪觀摩，與其他隊伍互相交流學習，擴闊視野汲取經驗。

由於表演出色，故於2019年把「步操敲擊樂團」發展為「步操樂團」，當中加入不同的吹管樂器，如：短號、小號、細管上低音號、粗管上低音號。

過程中，家長和學生們都熱心支持樂團的各項比賽及表演，學生們充滿成功感及歸屬感。

參與的比賽及獎項：

1.

《2017香港步操管樂節》~ 步操管樂大匯演

(香港步操管樂協會主辦)

獎項：2017香港步操管樂節「香港鼓樂對戰」金奬

2.

《2018香港步操管樂節》~ 步操管樂大匯演

(香港步操管樂協會主辦)

獎項：2018香港步操管樂節「香港鼓樂對戰」金奬

3.

2019《香港步操舞台管樂節》

獎項：2019《香港步操舞台管樂節》「最佳司儀獎」

+ 2 + 2 + 2

表演：

1.

在校內多個重要日子作表演，例如：開放日、畢業禮……

2.

2017 荃灣道路安全嘉年華，於荃灣沙咀道球場

（內容由香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學提供）

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