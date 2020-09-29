【校園天地】仁濟醫院趙曾學韞小學抗疫STEAM一STEAM

因應香港疫情，同學們已闊別校園一段日子了。最近，教育局宣佈各級學生逐步恢復面授的日子。趙小老師知道這消息後，為了令同學在一個安全的環境上課，就別出心裁設計了同學可以動手做的防疫隔離板阻隔飛沬。

別小覤這防疫隔離板，它包含了現時教育必備的STEAM元素，結合科學、技術、工程、藝術和數學範疇來指導同學進行探究。學生需要透過實作活動量度桌面的長度，估算膠管所需的長度，而且需要草擬設計圖，思考怎樣才能使防疫隔離板穩固，充分體現STEAM的精神以及創新能力。防疫隔離板的組合裝置，也是由老師親自準備。各位老師更趁學生停課期間，從學生的角度出發，設身處地親身動手做一次防疫隔離板，找出同學可能遇到的難點，群策群力，經過多番改良測試，終於得到最滿意的成果!老師們都期待與同學一起進行活動！

復課首天，學校安排了小五﹑小六年級的同學在首三節課堂進行活動，親自動手動腳自製防疫隔離板。當天，同學們都躍躍欲試，同學們在活動中分工合作，全情投入，與組員之間熱烈討論，取長補短，根據小組的設計概念，各自完成個人防疫隔離板。這活動不但培養了同學的創造、溝通、協作和解難能力，更能令久別校園的同學更快打破間隔閡，重建團體精神。

設計活動完成後，各小組均需匯報設計的理念及分享感受，同學都爭相分享，彼此學習，透過觀察其他同學的設計，從而反思自己的製成品是否有不足之處，再加以修正改良，成為自己獨一無二的防疫隔離板，老師們也十分欣賞同學在活動過程中的表現。

在其後的課堂，同學都安坐在設有自己動手做出來的防疫隔離板的位置上，顯得格外留心，這防疫隔離板真的別具意義，相信同學們都會份外珍惜這防疫隔離板。

(仁濟醫院趙曾學韞小學圖片)

（內容由仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com