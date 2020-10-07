科技園公司成立創科學院　推26個月培訓計劃學員薪金較市價高

創新科技行業於全球亦求才若渴，港府近年亦銳意發展創科。香港科技園公司今日（7日）宣布，推出「香港科技園創科學院」，希望可透過一系列持續培訓及支援計劃，協助不同行業的科技人才提升技能，從而提升本港創科界的競爭力。 另外，科技園公司亦公布創科學院首個培訓計劃，8位學員將分於於科學園的5間公司中，展開26個月的培訓。有學員指參與計劃後，可投身與學習有關的行業，感到十分開心；而計劃中的公司亦提供比市價高的薪金，以及不少與不同專業人士溝通的機會。

科技園公司成立「香港科技園創科學院」，望協助不同行業的科技人才提升技能。（黃金棋攝）

科技園公司指，創科學院未來將推出多項人才發展及培訓計劃，包括與微軟香港、IBM香港等公司及本地主要院校合作，協助年輕人才發展潛能。而未來亦考慮推出教育課程，包括有證書的長期課程。

另外，創科學院推出的「明日創科領袖培訓計劃」由今年7月開始接受申請，共收到來自香港及海外超過600份申請，涵蓋全球頂尖學府的畢業生；而申請者中有超過60%擁有碩士及博士學位，主修工程、生物學、資訊科技等。在計劃中有8位學員獲挑選，將在科技園公司內接受2個月的實習，如「影子工作」等。

香港城市大學畢業的羅俊杰透過計劃於聯合微電子中心工作及接受培訓，他直言可從事與學習相關的工作十分興奮，而他對人工智能等範疇感興趣。羅又稱，工程學科的畢業生的薪金約為1.7至1.8萬元，計劃的薪金則為2.5萬元，「都好開心，而且有好多建立人際網絡嘅機會」。

於香港科技大學畢業的楊朗庭是另一名計劃學員，他將於李氏大藥廠工作，從事眼科及腫瘤的藥物研發。楊稱加入該公司十分開心，希望可參與臨床研究工作，「見到新藥嘅面世」。參與計劃的李氏大藥廠行政總裁李小羿認為，人才是科技公司發展最重要因素，故一得悉計劃就馬上參加，希望找到合適人才。

該計劃由今年7月開始接受申請，共收到來自香港及海外超過600份申請，當中涵蓋全球頂尖學府的畢業生；而申請者中有超過60%擁有碩士及博士學位，主修工程、生物學、資訊科技等。學員會進行歷時兩年的全職科研工作，接受長期的職業指導。期間學員薪金由合作的園區公司支付，薪金比市價平均高，學士畢業生每月薪金為2.5萬元；碩士則為3萬；而博士則為4.5萬元。