抗疫基金｜遙距營商計劃D-Biz審批時間長非全額　業界改申科技券

政府透過第二輪防疫抗疫基金，推出5億元的遙距營商計劃（D-Biz），申請者可以獲得全額的資助，上月底更加碼至15億元。不過截至7月8日，仍然只有2,121宗申請獲批，審批時間更遠多於標榜的10日，要超過一個月。 有供應商直言，計劃的審批標準不明，批出的金額與預期落差甚大，做客戶在實行上有猶疑；未來會建議客戶改申請科技券，「D-Biz優勢是時間短，但結果出來一個月也未能夠審批，那不如申請舊有的科技券。」 創科局局長薛永恒早前解畫指，申請宗數超出預期，署方已增派人手處理；創新科技署的目標是8月內完成6月底所收到的約1.5萬宗申請。

創科局局長薛永恒指計劃反應熱烈，已經增派人手處理申請。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

平均每宗獲批4萬元 與10萬元全額相距甚遠

遙距營商計劃（D-Biz）在5月18日推出後反應熱烈，至6月26日決定加碼10億元，計劃由原定的5億元增至總額共15億元。計劃在加碼前已經由預期的3,000宗，超額達四倍收近1.5萬宗申請。創新科技署向《香港01》表示，截至7月8日下午6時，共收到15,426宗申請，已處理2,368宗，當中2,121宗獲批，總資助額超過8,600萬元，即每宗個案獲批的金額約為4萬元，與全額的10萬元說法相距甚遠。

申請反應熱烈 10日審批變月批

政府最初宣傳計劃時表明，每間公司可以申請最多三個項目，每項最多資助金額是10萬元，若超過3萬元便需要經過獨立審計，但可獲全額資助。屬於服務供應商名單中的奧端數碼推廣，負責人何懿堯（Adam）坦言「計劃理論上是全額資助，應該會『手鬆』，結果出嚟有啲批得三成幾。」

左起：Joselie及Adam在政府的服務供應商名單中，但他們認為計劃無助實際幫助小企業營商。（黃寶瑩攝）

Adam的公司由計劃接受申請首日便遞交10多份申請，但超過一個月至6月20日只有一宗獲批，即10日批核期變成一個月才完成。而其僅獲批的申請共涉兩個項目，分別為自行開發網上商店及客戶關聯管理，金額為9萬及8萬元，結果當中的三成二獲批，得到5.2萬元資助。

計劃資助批不足 客戶打退堂鼓

公司合夥人馮芊帆（Joselie）批評，不少客戶因為10萬元的全額資助申請計劃，首一星期公司收到大量查詢，「10個打嚟都係想拎報價，但係至今實際上帶嚟嘅生意係無嘅」，全因批出的資助額不足使客戶打退堂鼓。

Joselie解釋，計劃在批核後會先批出三成的資助，另外七成要完成計劃才會再分發，「萬一我哋改個計劃去就個價錢，但政府最後覺得同個計劃唔同咗，批唔到尾數到時又要同客人拗。」她認為計劃無助中小企轉型，在疫情下客戶大多不會自掏腰包出資，「佢哋當然係見10萬元先諗轉型。」

全額資助意指不用配對 「佢咁解釋都得嘅」

政府解釋「全額資助」的意思是不須要公司或申請人投入金額作配對，對此Adam無奈地指：「佢咁解釋都得嘅，但大家當時都唔係咁認為。」他又認為計劃推得太急，很多細節未有仔細考慮，包括涵蓋的科技方案由最初13項改變為12項，申請在5月18日開始，但簡介會則只在兩日前才在網上直播等，「個計劃個審批標準個啲都係唔知嘅。好似我哋點解批三成？原因係咩都無講，只係覆返你個金額囉。」

Joselie補充，公司團隊每做一次報價，至少要與對方開兩次會擬定計劃，花費的時間要一周，「如果最後客戶真係決定唔做，我哋乜都無。」她直指，以現時批出的金額而要持續半年的項目甚有難度，「其實係咪可以改短啲個日子，變為一次又得唔得呢？係咪無得上訴？」她表示，曾經致電熱線查詢，但電話打足一星期都無人接聽，「我哋都想為客戶爭取利益。」

計劃涵蓋12類有助遙距營商的資訊科技方案，但為期需要為6個月。（黃寶瑩攝）

署方回覆12宗申請獲批但放棄 審批時間按資料而定

若10分滿分，Adam及Joselie總結計劃只會給予最多5分，「始終同期望差太遠。」他們指，「D-Biz優勢是時間短，但結果出來一個月也未能夠審批，那不如申請舊有的科技券」，至少科技券的審批細節較仔細，批出的金額大約有七成，成功率更高，「可能我哋都係會建議返申請科技券。」

創新科技署回覆《香港01》查詢時稱，每個申請所需的審批時間視乎申請者提交的資料是否齊備、妥當，以及申請項目的技術考慮等因素而有所不同，不能一概而論。而企業對計劃的反應出乎預期般熱烈，首個星期已有超過5200宗申請，在首批160宗申請中，有大約86%（即138宗）接受經批核後的方案，有10宗申請需要更多時間考慮，另有12宗（7.5%）放棄參與計劃。

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