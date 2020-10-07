Solcoseryl Eye Gel未能保證無菌　批發商回收　未接不良反應報告

衞生署今日（7日）表示，Solcoseryl Eye Gel眼膏（香港註冊編號：HK-21628）未能保證無菌，持牌藥物批發商美納里尼香港有限公司採取預防措施，從市面回收相關產品。 衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，正在使用上述產品的病人應立即停止使用。

衞生署表示，Solcoseryl Eye Gel眼膏（香港註冊編號：HK-21628）未能保證無菌，持牌藥物批發商美納里尼香港有限公司採取預防措施，從市面回收相關產品。（衞生署）

衞生署接獲海外藥監機構通知，指Solcoseryl Eye Gel眼膏產品的生產商未能符合生產質量管理規範對無菌操作的要求，導致未能保證其無菌醫療產品的無菌性。作為預防措施，美納里尼自願回收上述產品。

衞生署指，上述產品含有小牛血液衍生物，是用於治療眼角膜和結膜的疾病及損傷。根據批發商的資料，受影響產品曾供應予醫院管理局、衞生署、私家醫院、本地私家醫生、藥房及藥行。美納里尼已設立熱線電話（3605 5831）解答相關查詢。

衞生署發言人說，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。發言人補充，正在使用上述產品的病人應立即停止使用，並盡快向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。