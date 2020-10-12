陳慧琳夫家因家事鬧上法庭　奶奶稱受其女兒襲擊　求法庭頒禁制令

藝人陳慧琳的夫家因家事鬧上法庭，陳的奶奶沈靜，指其女兒劉建芝—即陳慧琳丈夫劉建浩的胞姐—自3年前起，多番恐嚇和滋擾沈。沈靜更指於本月，遭女兒襲擊。她於上周五(9日)入稟高等法院，要求法庭頒發禁制令，禁止劉建芝進入沈和丈夫的10米範圍內，亦不可襲擊、威脅、恐嚇兩人。

原告為沈靜，被告為劉建芝。

稱曾遭被告襲擊

原告在入稟狀指，她和丈夫劉基惠，以及三名外傭同居於司徒拔道玫瑰新邨某單位。約於2017年8月，被告由其居所，搬至玫瑰新邨的單位。由2017年8月至今，被告多番威脅、恐嚇、滋擾原告。此外，被告亦於本年10月2日，襲擊原告。

原告要求法庭頒令，禁止被告襲擊、威脅、恐嚇或滋擾原告、原告丈夫和外傭。原告亦要求，除非經律師，否則被告不可直接或間接聯絡原告、原告丈夫和外傭。

禁在10米範圍內作滋擾行為

原告亦要求禁制被告進入玫瑰新邨單位的50米範圍內，以及原告、原告丈夫和外傭的10米範圍內。此外，原告亦要求被告就威脅和恐嚇的行為，作出賠償。

根據司法機構網頁，案件已排期於本周五(16日)，就禁制令繼續有效一事進行聆訊。

案件編號：HCA1726/2020