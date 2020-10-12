十多名元朗山水盈樓盤工人報稱遭拖糧　涉約百萬　留守屋苑外抗議

有樓盤爆出拖糧事件，十多名在元朗山水盈樓盤工作的油漆工人，報稱遭拖欠約百萬元人工。地盤職工總會工會今早（12日）聯同工友，到樓盤抗議，要求資方立即出糧，期間有屋苑承建商保安人員到場，要求工人離開，部分人繼續留守。 《香港01》已向勞工處及Build King查詢。

建築地盤職工總會指，近日收到十多名油漆工人求助，報稱遭公司運志拖欠薪金，金額共約一百萬。工會表示，被拖欠薪金的工人自五月起，於元朗山水盈樓盤工作，所有工友均被拖欠兩個月以上薪金，部分工友更被拖欠逾五個月薪金，涉及十萬元，工友已向勞工處求助。



工會表示，勞工法例清楚列明，僱主須在工資期屆滿後七天內，向僱員支付工資，批評承辦商做法違反勞工法例。工會促請，總承建商 Build King馬上向被拖欠薪金的油漆工人發薪，並要求勞工處就運志拖欠工人薪金一事作檢控。