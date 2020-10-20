【Adobe MAX】Illustrator iPad版本面世　Photoshop推協作者功能

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，今年的「Adobe MAX」創意大會移師網上舉行，但對疫情對公司的研發似乎影響不大。Adobe宣布，一直只聞樓梯響的「Illustrator on the iPad」在香港時間今日（20日）正式推出，為繼Photoshop於2018年移植iPad以來，第二個完整移植iPad的「王牌軟件」。 Illustrator及Photoshop將加入「協作者」及版本歷史功能，意味可邀請其他付費訂閱的使用者共同編輯專案，非付費用家亦能透過連結預覽相關專案。

「Illustrator on the iPad」於去年宣布即將推出，至今日正式公開下載。（Adobe）

Adobe MAX 2020網上發布會於北美太平洋時間今日（20日）至周四（22日）舉行。「Illustrator on the iPad」於去年宣布即將推出，至今日正式公開下載，標榜可以配合Apple Pencil在平板電腦iPad上繪圖，與桌面版本一樣提供逾1.8萬個字型、OpenType Color、Variable Fonts及原創字型功能。Adobe指，iPad版本及電腦版本提供同樣創意設計生態系統，滿足專業用家的需要。

Illustrator及Photoshop將獲加入「協作者（collaborators）」及版本歷史（version history）功能，預計2021年初推出。用家首先要將專案儲存為雲端檔案，隨後便能透過軟件及Creative Cloud邀請其他付費訂閱的使用者，一同協作編輯相關專案。另外，擁有者亦能透過建立連結，邀請非付費一般用家預覽相關專案。

Adobe同時繼續將現有軟件擴充至智能電話，最新宣布將前稱「Project Gemini」的繪畫軟件「Adobe Fresco」，由iPad擴充至支援iPhone，透過雲端儲存的Fresco專案能跨平台編輯。該軟件提供多種數碼筆刷工具，包括向量筆刷 （vector brushes） 、多用途Photoshop筆刷、可重塑油畫或水彩畫的動態筆刷 （Live Brush）。

人工智能技術可自動製字幕

「Adobe Sensei」人工智能技術繼續擴展支援範圍，最新為影片編輯軟件Premiere Pro加入名為「Speech to Text」的自動字幕功能。往日剪接師需逐格於加入註解或字幕，上述功能推出後，軟件將能辨析不同影片中的對白，自動製成字幕，隨後亦能編輯字幕風格、位置、持續時間等。然而，上述功能目前只支援7種語言，包括英文文、德文、西班牙文、法文、意大利文、日文及中文（國語），暫未支援廣東話，Adobe方面亦未有支援更多語言的實際時間表。