陳慧琳奶奶申禁令案｜官准續臨時禁令　劉建芝准1個月內清理物品

藝人陳慧琳的奶奶沈靜上周五入稟法院，指遭女兒劉建芝(即陳慧琳丈夫劉建浩的胞姐）滋擾和襲擊，要求法庭禁止女兒接近她。沈於入稟當天已取得臨時禁制令，案件今（16日）在高等法院獲准延長該臨時禁制令，法庭並批准劉建芝於一個月內，到沈靜的住所清理其物品。

劉建芝未有派代表上庭

原告為沈靜，被告為劉建芝(下稱：劉)。

被告未有到庭，亦沒有派代表出席聆訊，原告的律師在庭上指，已把法律文件派送予被告，並通知劉今日需出席聆訊。

官准劉一個月內回單位清理物品

原告亦要求劉到原告於司徒拔道玫瑰新邨住所，清理其物品。惟劉今早稱她未能於今日內清理物品。法官除延長臨時禁制令外，亦批准劉可於一個月內到該單位清理物品。

原告在入稟狀指，劉於2017年8月搬入司徒拔道玫瑰新邨住所，與原告、原告丈夫劉基惠等人同住。惟劉之後多次恐嚇和滋擾原告，並於本月2日毆打原告。

原告在入稟狀稱受滋擾及襲擊

原告遂入稟，要求禁制劉襲擊和滋擾原告和丈夫等人。除經律師外，被告不可直接或間接聯絡原告和丈夫等人。原告亦要求禁制劉進入玫瑰新邨住所的50米範圍內，以及原告和原告丈夫等人的10米範圍內。

案件編號：HCA1726/2020