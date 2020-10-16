馬會前兼職分行主任收客3600元利是　承認9項控罪　保釋候判

香港賽馬會一名前兼職分行主任從一名客戶收取9封「利是」，共約3,600元，以向對方提供服務，早前被廉政公署起訴。他今日（16日）在在西九龍裁判法院，承認9項公職人員接受利益控罪。裁判官王詩麗將案件押後至11月6日判刑，以待索取社會服務令報告。被告獲准以現金保釋。

馬會前兼職分行主任收客3,600元利是，承認9項控罪。（資料圖片）

被告梁偉雄（58歲），案發時受聘於馬會為兼職分行主任，獲派在荃灣一間場外投注處工作。他負責督促組員向客戶提供服務、處理客戶查詢及協助客戶使用投注設施。根據馬會的行為守則，除獲管理層書面批准外，僱員不得從客戶接受任何利益，包括「利是」。

案情透露，一名不時到上述投注處的客戶，曾多次請馬會職員協助她使用自助售票機下注及領取中獎彩金。被告於2017年中至2018年期間協助上述客戶操作自助售票機後，從對方接受八封各約200元的「利是」。

被告於2018年2月農曆新年期間一個場合，從該客戶接受另一封約2,000元的「利是」。案情透露，被告明白該客戶向他提供9封「利是」，旨在希望在該投注處獲取較佳的客戶服務。

馬會早前將貪污投訴轉介廉署，並在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員陳延峰代表出庭。