Adobe MAX｜推「內容真實性」計劃 　可查核是否「P圖」

2020年Adobe MAX創新大會於北美太平洋時間10月20日至22日舉行，多款旗艦軟件繼續在「Adobe Sensei」人工智能技術的加持下強化功能。 隨著人工智能的加持「P圖」的技術門檻要求減低，去年MAX大會期間，Adobe宣布與《紐約時報》、Twitter、微軟及英國廣播公司（BBC）等機構，推出「內容真實性倡議」計劃。Adobe工程副總裁Scott Prevost接受訪問時承認，或會有人懷有惡意地編輯照片，他期望大眾可透過上述計劃，查核圖片是否經過修改或改動之處，保障內容的真實性。

Adobe今年利用旗下「Adobe Sensei」人工智能技術，在Photoshop內加入智能人像（Smart Portrait）功能，可輕鬆兼在零破綻的情況下改變照片人像的面部特徵、眼神、表情甚至年齡。透過人工智能演算法，甚至能隨意調整天空的色調。

另外，影片編輯軟件Premiere Pro在Adobe Sensei支援下，加入名為「Speech to Text」的自動字幕功能。往日剪接師需逐格於加入註解或字幕，上述功能推出後，軟件將能辨析不同影片中的對白，自動製成字幕，隨後亦能編輯字幕風格、位置、持續時間等。上述功能目前只支援7種語言，包括中文（國語），但暫未支援廣東話。

然而，「P圖」的技術門檻要求減低兼逐漸普及化，或會造成虛假資訊氾濫或惡意改圖中傷他人的問題。Adobe工程副總裁Scott Prevost接受訪問時承認，有人或會懷有惡意地編輯照片或影片，意圖以假亂真，導致大眾難以識別該些多媒體資料是否虛假。

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Adobe工程副總裁Scott Prevost接受訪問時承認，或會有人懷有惡意地編輯照片，他期望透過「內容真實性倡議」計劃，可查核圖片是否經過修改或改動之處，保障內容的真實性。

為針對上述問題，去年的MAX大會期間，Adobe聯同《紐約時報》、Twitter、微軟、英國廣播公司（BBC）及高通等科技業界機構，推出「內容真實性倡議（Content Authenticity Initiative）」計劃。相關計劃的目標是設置「加密簽署」系統，內置於在智能電話、電腦及相機；利用該些設備拍攝照片或短片後，將會置入「加密簽署」，若它們日後經過後期加工或編輯，透過「內容真實性倡議」便能辨識相關「加密簽署」的原始資料，從而判斷是否經過編輯修改，或改動之處。

Scott Prevost期望透過加入「加密簽署」，能追蹤原創作品，從而能確保內容的真實性。