英皇書院同學會小學設計智能購物車　以人工智能助長者找貨物位置

超市貨品及缺貨問題不時令大家白行一趟，英皇書院同學會小學一班同學，考慮到大多長者在網購盛行年代仍偏好親身採購，故參考韓國超市智能購物車設計，研發香港超市適用的版本，協助顧客在超市門口搜尋心儀貨物時，可即時得悉存貨、價格及優惠等，而購物車更會自動導航帶顧客到所屬貨架，協助客人計算貨物總價。有關設計在馬會舉辦的全港小學生運算思維比賽中奪得優異獎。至於何時可投入市場？他們說希望加入機械臂等功能，「考完試再諗！」 其中一名隊員小六生許卓樂說，夢想成為發明家，以科技解決人類日常生活會面對的難題，疫情下他以簡單的帽子、感應器，設計了路障提示面罩，希望長者戴上可以防疫，同時可提示他們小心過馬路。

「懶人購物車」由英皇書院同學會小學三名同學設計，包括剛升讀中一的蕭勉沂、六年級生許卓樂，以及五年級生林安喬。他們均參加了學校的「創意發明班」，構思時發現大家的祖父母喜歡外出購物，卻不時都因為缺貨而白走一趟。

林安喬說：「公公婆婆常在百貨公司或超市走一大圈，才發現無貨，又累又難找。」於是他們參考韓國超市做法，以應用程式Scratch及微型電腦開發版Micro Bit，設計出港版的智能購物車。

比賽橫跨兩學年，其中蕭勉沂已升中，疫情下不便相聚，他們多依賴線上視像溝通，兩名女生負責編程、匯報及示範，隊中唯一的男生許卓樂負責模型。

未來將在購物車增設防撞功能及設機械臂

許卓樂說，砌好模型測試才發現車軑轉彎幅度太大，未必適用在香港狹窄的超市內，故轉用方便轉彎的萬向輪。而轉零件後用電量及對中央處理器要求亦有所轉變，須重新設計購物車外型，預留位置放電池及零件，並配合價錢顯示屏及貨物計算器等。他們計劃未來在購物車加入防撞功能及安裝機械臂，協助客人提取重物。有關設計在賽馬會第四屆「全港小學生運算思維比賽2020」中奪得優異獎、Scratch組別的最佳功能及介面設計獎。

左起為蕭勉沂、林安喬及許卓樂。藍色模型為初版設計，考慮到香港超市通道一般較狹窄，所以轉用轉彎幅度較細的萬向輪，同時須重新計算所需電量及重新編程。（鄧穎琳攝）

兩名女生形容比賽令他們有成功感，希望長大後有能力幫到他人。而許卓樂則自信地說，希望成為發明家：「我希望做一個發明家，利用科技幫助有需要的人及解決日常生活的問題。」

小六男生夢想做發明家 發明路障提示面罩 盼以科技解決生活難題

原來卓樂的爸爸從事IT及編程工作，而媽媽亦曾從事設計，或因父母遺傳，其父說，卓樂從小已熱愛創作及發明。他在疫情下發明了一個面罩，以人工智能、超聲波感應等，協助佩戴者識別馬路、樓梯及平路，並以不同聲效提示路面情況。