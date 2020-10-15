科大首推學士「延伸主修」課程　理科、工程學配搭AI招生

隨著科技發展，人工智能技術日漸成熟，科技大學2021/22學年推出全港首個學士延伸主修課程，在理學A組及工程學四年制課程中，再配搭AI課程作為「延伸主修」，畢業證書亦會標明兩個修讀範疇。 科大首席副校長高級顧問龐鼎全表示，新興科技日新月異，但尚未發展成獨立學科，知識領域有機會變得過時，認為新課程設計，既可深入打好本科知識基礎，同時有彈性修選新科如AI，以配合社會人才需求。

龐鼎全（圖右）指，新課程畢業證書會列明傳統主修及「延伸主修」的範疇，令學位在職場上有競爭力。（胡家欣攝）

科大將於2021/22學年推出「Major+X」的課程框架，在傳統主修課程外，配搭新興熱門主題課程作為「延伸主修」。新課程框架下，科大以「理科A組」及工程學為試點，延伸主修人工智能作為兩個新的聯招課程，課程學額分別是40及150個。

獲取錄學生可優先修讀總計21至24學分的必修和選修AI課程，即修讀7至8個AI科目，如機器學習、AI應用、倫理等，畢業專題研習亦須應用AI知識。

科大於2021/22學年推出「理科A組」及工程學延伸主修人工智能兩個新課程。左起為科大本科招生及入學事務處總監劉夢琳及首席副校長高級顧問龐鼎全。（胡家欣攝）

新興知識未成獨立學科 延伸主修保競爭力

科大首席副校長高級顧問龐鼎全表示，新興科技日新月異，但尚未發展成獨立學科，知識領域有機會變得過時，認為新課程設計，既可深入打好本科知識基礎，同時彈性修選如AI等新知識，以配合社會人才需求，保持學生競爭能力。

科技大學2021/22學年推出全港首個學士延伸主修課程，在理學A組及工程學四年制課程中，再配搭AI課程作為「延伸主修」，畢業證書亦會標明兩個修讀範疇。（資料圖片）

證書列明兩個修讀範疇

科大本科課程畢業要求是120學分，學生可再選讀副修及雙主修課程。龐鼎全表示，有別於由「學生自己設計」的副修課程，「延伸主修」的課程由大學組合；而課程畢業證書更會列明傳統主修及「延伸主修」的範疇。

科大本科招生及入學事務處總監劉夢琳表示，兩個新課程不設面試，基門入學門檻為文憑試4個核心科及兩個選修科達「333233」，數學成績要求較高，須達3級或以上；而數學延伸部分會被視為一個選修科。

龐鼎全續指，未來大學會考慮將數據科學、金融科技或數據媒體及藝術等作為「延伸主修」，並期望推廣至其他學院的課程。