油麻地「穿窿」停車場將拆卸　現代主義建築意外成為地標

乘車經過天橋，瞬間一暗，穿過停車場的「咕窿」，又重見市區景色。從外面瞧看，油麻地多層停車場就是一幢會吞吐車輛的米白色方形大廈，這個低調的巨形盒子因明年即將拆卸引來關注。 為何會被天橋貫穿？先有橋，抑或先有停車場？本港似乎沒有別的停車場像它般成為城中焦點。

油麻地停車場大廈建於1970年，在2樓至5樓開了一個洞，被加士居道行車天橋通貫穿。（呂諾君攝）

位於油麻地上海街250號的停車場大廈建於1970年，在2樓至5樓開了一個洞，被加士居道行車天橋通貫穿。因應路政署的中九龍幹線建造工程，停車場本月起現分階段停用，明年全面封閉並終止營運。

黎雋維說，政府沒有察覺到油麻地停車場意外地已成地標，是一道獨特香港都市景色。（盧翊銘攝）

最近有測量師在地政總署的航拍照片發現，停車場大廈分兩期落成，約70年代初先建成大廈北面部分，興建天橋後，在80年代相繼建造大廈南面和中間部分。歷史建築學者黎雋維說，舊資料顯示，政府早有計劃興建讓天橋通過的大廈，因缺乏土地，建造天橋有路線限制，要考量轉彎處不能太急，政府權衡因素後，決定天橋穿過政府轄下停車場，程序較在附近收地簡單。

「我細個搭車經過，成日會覺得好興奮，因為好似突然穿過咗一條隧道，燈光好似好科幻咁。」他說，「偷一個窿」予天橋的建築罕見，停車場又座落在油麻地旺區，叫大眾印象鮮明深刻。

現代主義風格建築 迴避和淡化政治色彩

油麻地停車場建築富現代主義風格，一層一層疊高般工整，沒有多餘裝飾，取而代之是簡約設計，着重實用功能。黎雋維指，彷如圍欄的橫向線條，奠定整個停車場建築結構，整齊簡單的美學，和60、70年代政府工務局的建築物同出一轍。

簡約的現代主義建築風格，反映當時殖民時期政治局勢、經濟狀況和社會風氣。戰後大英帝國勢不如前，不再推崇帝國主義，英國和香港政府刻意迴避和淡化政治色彩，故建築與英式磚牆石柱的大館分別甚遠。當年本地材料資源匱乏，採用現代設計的建築成本較為化算，社會上不再流行古典風格，反而追求摩登。

天星停車場屬「元祖」 旺區設多層停車場配合市民出行需求

海底隧道未建成時，駕駛人士過海前習慣在維港兩旁停泊車輛，回來才取車，很少等候汽車渡海小輪班次。黎雋維表示，政府為滿足市民出行需求，當時會在碼頭和商業區興建多層停車場，包括首個落成的天星停車場，及後陸續建成上環林士街停車場、已清拆的中環美利道停車場，和已改建的尖沙咀中間道停車場等，而油麻地屬於中產市民工作消遣的地區，故亦設停車場大樓。

自50年代人口膨脹，本港缺乏用地作辦公室，以及提供停車場等社區設施。他指，現代主義風格的停車場大廈，柱樑框架結構正好靈活運用，「它可以是一個停車場，添加間隔又可變成底層的圖書館，頂層用作辦公室又得。林士街停車場天台當時是一個直升機坪，地下是一個電力站，五花八門」。

大廈中層外觀呈闊橫線條，牆與牆間讓人瞥見裏面停泊車輛，頂層辦公室則是幼細直條設計，他續指，將內裏功能含蓄地表現於外牆設計在現代主義建築常見。

▼本港不同多層式停車場建築▼

+ 7 + 7 + 7

黎雋維認為，港英政府興建這種多用途設施不免帶有政治目的，以維持殖民地的社會穩定，但的確對基層生活「把脈係準確少少」。如今政府發展社區時無法取得平衡，沒有長遠規劃，僵化地依賴商業大廈和商場補償車位數目，忽略社會集體回憶和保育活化的聲音，施政進退失據。他說，政府沒有察覺到油麻地停車場已意外地成為區內地標，是一道獨特香港都市景色。

+ 4 + 4 + 4

在網上搜尋「油麻地停車場」時，彈出的既有嚇人鬼故，也有黑道江湖事跡。黎指，難以評論有關變化，到底是停車場配合周遭社區，也有可能是社區改變建築物本身，就如停車場曾發現刀槍，一幢實用建築也變成「有故事」。

草根階層活躍的油麻地區龍蛇混雜，停車場天橋下有算命和賣唱攤檔。黎形容喧鬧的廟街之中，有個圖書館「好過癮」，與附近環境形成強烈對比「幽默好玩」。一幢停車場因為「穿個窿」不再平凡，錯綜複雜的林林種種，在這50年間鑽進規矩的大廈，共冶一爐。