逾八成女士靠安全套避孕　醫生提醒有懷孕風險　不成功便成「人」

家計會數據顯示，今年首8個月申請及接受終止懷孕上升三成，未知是否與疫情期間不少人留家抗疫不小心「搞出人命」有關。有婦產科醫生引述一項調查指，發現逾八成女性單靠安全套避孕，更有逾半人曾以體外射精、計算安全期作避孕。她提醒，以上方法有「風險」，建議女性亦可採取主導方式，包括服用避孕藥，做足保護措施。不過，她亦提醒心臟病、肝病等患者不宜服用。

各種避孕方式的成效。（美國疾病管制與預防中心圖片）

婦產科專科方秀儀醫生引述香港城市大學學生去年一項調查，發現407名受訪女性中，82%人使用安全套避孕。她提醒，單靠避孕套避孕成效僅得82%，成功率取決於多種因素，包括使用方法、尺寸是否適合等。

逾半人曾以體外射精、計算安全期作避孕



調查又發現，有56%及52%受訪者，曾分別以體外射精及計算安全期作避孕。方秀儀指，以上兩種方法不太理想，體外射精失敗率為22%，計算安全期失敗率則有24%。她續解釋，「未射精前可能已有精液排出，計算安全期亦未必準確。」

方秀儀說，根據調查，僅得14%人選用避孕藥，亦發現58%人誤以為長期服用口服避孕藥，會影響將來的生育能力。她澄清，口服避孕藥一旦停止服用，即可在短期內恢復生育能力。而且，避孕藥面世60年，已發展至第四代，除避孕用途外，亦有很多好處，包括使月經規律化。

婦產科專科方秀儀醫生指，單靠避孕套避孕成效僅得82%，成功率取決於多種因素。（黃詠榆攝）

事後丸較「傷身」

她又指，不少人以為避孕藥每天服用，而事後避孕藥需時才吃，故較不傷身，但事後丸其實是由高劑量的黃體素組成，容易引致亂經、內分沁失調的副作用，且成功率僅得8、9成，較日服的避孕藥更低。

心臟病患者不宜服用

不過，她提醒女士要注意，避孕藥亦有副作用，如初期服用時，或會感到頭痛、嘔吐、水腫，少部分人會出現情緒波動，但服用一至兩周後便會紓緩。另外，患血栓塞、心臟病、肝病、糖尿病、血壓高及35歲以上的吸煙者等，亦不宜服用，建議女士在首次服用避孕藥前，先諮詢醫生意見。