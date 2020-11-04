華懋捐贈電腦設備　助53名基層學生居家學習

本港新冠肺炎疫情持續，不少學生要留在家中網上學習，基層家庭難以承擔電腦設備開支。華懋集團與多個社福機構合作，為53名8至15歲基層學生免費提供電腦器材及網上學習支援，並向有需要學生提供3個月網上學習支援，希望為基層學生維持日常學習進度。

華懋集團出動義工隊，除了協助受惠家庭安裝相關設備，又教導學生如何使用電腦進行網上學習。（華懋集團提供圖片）

華懋集團透過由香港中華基督教青年會石硤尾會所、啟德扶輪社及香港單親協會合辦的「有腦童行—青少年網上學習支援計劃」，為53名來自石硤尾及深水埗基層家庭的8至15歲學生免費提供電腦器材及網上學習相關支援，當中單親家庭和劏房戶優先受惠。

提供3個月網上學習支援

每位受惠學生獲贈一套網上學習電腦設備，包括手提電腦、軟件及流動上網儲值卡。華懋集團並出動義工隊，除了協助受惠家庭安裝相關設備，又教導學生如何使用電腦進行網上學習。此外，計劃會為有需要的學生提供為期3個月的網上學習支援，如網上功課指導、網上學習班、網上輔導服務及課外活動等持續的支援服務。

華懋集團指出，希望透過支持是次計劃，讓基層學童獲得所需資源，在疫情下能夠維持日常學習進度。