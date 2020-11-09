工字鐵死因｜地盤工被擊中逾半小時才報警　死者父見兒漸步入昏迷

地盤工人在房署工地工作時，被工字鐵擊中死亡。死因庭就工人的死召開死因研訊。死者父親當日三父子在同一地盤工作，意外發生後他即往前查看兒子情況，當時其子仍清醒，他即要求報警，惟大判及管工未有理會，直至房署管工到場後才有人報警，延誤超過半小時。其子被送上救護車時仍清醒，但逐漸昏迷。死者父又透露，當日指示吊機的人是並無吊機牌照，起動吊機前亦未有清場。

死者麥永豐（終年28歲）於2017年12月9日在石硤尾白田邨七至八座地盤內，遭工字鐵架擊中，送院後不治。

曾要求持牌人士操作吊機

其父麥炳強供稱，麥永豐為其長子，當日他與長子及幼子麥永樂一同到地盤上班，當日他向分判商毅達工程的老闆建議，要找一名有吊運牌照的人進行有關工作，但老闆卻稱讓兒子麥毅進行吊運工作即可，惟麥毅並未持有吊運牌。

死者麥子豐的父親麥炳強供稱，其子發生意外時，他亦在同一地盤工作。(李慧娜攝)

有牌照者應知要先清場

麥炳強續指，三父子工作期間，麥毅抵達地盤，並稱要反轉工字鐵架，其長子被要求協助在工字鐵架上綁鐵鏈。麥炳強稱，他曾告知他們不要用這方式，長子著他注意安危走開，但他轉身後，麥毅便指示吊起鐵架，鐵架反起擊中長子。麥炳強直言，若有牌照的人員，應知道要先清場才移動鐵架。

長子初時仍清醒

麥炳強稱，他立刻上前查看長子情況，當時長子仍清醒，他要求報警，但大判俊和建築的管工卻未有理會，直至房署管工到場稱，如沒人報警，他便會報警，麥毅才報警。長子上救護車時仍清醒，但逐漸昏迷。

代表俊和建築及麥毅的律師表示，他代二人向麥炳強致以哀悼，並不會向他進行盤問。

死者的堂叔麥毅稱，他並沒有操作吊機的牌照，但稱在現場有叫人走開。(李慧娜攝)

堂叔供稱有叫人走開

麥毅作供時透露，他是死者的堂叔，他承認負責指示吊運機移動的訊號員及操作員，均需要持牌，他並沒有相關牌照。他當日與死者一同綁鐵鏈時，死者托著鐵架中間點時，他曾叫所有人走開，並會「嗌機」，死者曾回應「得」，惟吊起鐵架後，鐵架反向並擊中死者，令他失平衡。他曾問其他人有沒有救護站電話，但其他管工沒回應，於是他自行打「999」報警。

案件編號：CCDI1120/2017