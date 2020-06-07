新冠肺炎｜女大專生跟不上電子學習　且怕染疫拒與人接觸至抑鬱

新冠肺炎疫情下，市民為拉開社交距離，多留家避疫，學校改以網上授課，有修讀醫療相關課程的女大專生，因跟不上電子學習，功課落後而感到壓力，又怕被疫拒與人接觸，漸漸感到抑鬱；此外，一名二十多歲獨居的OL，去年底失戀後，遇上疫情，無法旅行散心，加上親友不欲外出見面，她只能留家工作，持續數月後，其情緒變差，本來恐慌病情穩定的她，出現焦慮須服藥治療。 精神科專科醫生麥永接提醒，市民防疫亦不宜與世隔絕，可以視像會面等與朋友相見。

一名二十多歲的OL未走出失戀陰霾就遇上疫情，獨居的她居家抗疫期間感到低落及難受。（資料圖片／羅國輝攝）

新冠肺炎│精神科新症七成與疫情有關 飲食業老闆壓力爆煲患焦慮

精神科專科醫生麥永接表示，去年六月反修例運動開始，不論政見如何，港人亦難免感到壓力，低落情緒累積數月至農曆年時，不少人已感到相當困擾，隨著疫情來襲，港人生活面對巨大轉變，又要憂慮學業或工作問題，令不少人出現情緒問題。他透露，今年四月起，約七成因情緒壓力向他求助的新症個案，皆與疫情有關。

女大專生憂染疫出現「疑病症」 煲劇、上網都無興趣

一名正修讀醫療相關課程的大專女生，以往無情緒問題，但疫情期間經常感到喉嚨痛及發熱，自行探熱或求醫時卻沒發燒或實際病徵，整天沒精打彩，「她很緊張學業，但想讀都讀不到，整個人『落晒形』，煲劇、上網都無興趣」，最終在父母鼓勵下求醫。憂心染疫的她，出門前須再三確認診所所在大廈過去半月沒確診個案踏足，才願求醫。

原來該女大專生跟不上電子學習，功課落後而感到壓力；加上怕被感染而拒與他人接觸，漸漸感到抑鬱，出現「疑病症」。而她求醫後曾嘗試做放鬆運動，但努力半個月情緒仍持續繃緊，最終須服藥才能穩定情緒。



獨居OL失戀困在家、加劇焦慮

疫情期間不少舊症的情緒亦出現波動。一名二十多歲的OL原為恐慌症患者，經心理治療後，病情已穩定，惟去年底失戀的她，尚未走出失戀陰霾，便要孤獨抗疫：「她困在家感到無聊，但又無法與人交流，既寂寞又孤獨，空閒時很悶、忙碌起來，返放工都沒界線。」

該名OL在二月底就恐慌症覆診時，透露感到寂寞且有工作壓力，受疫情影響只能被困在家，漸漸感到焦慮，更無故腸胃不適，最終她接納醫生建議，調節作息及習慣，並安排在家進行不同的活動，「跟youtube跳舞、煮食，看書，在網上分享生活點滴，並主動聯絡親友視像對話」，約一個月後情緒慢慢有所改善。

麥永接：抗疫亦不應與世隔絕 可與他人分享生活點滴

麥永接提醒，市民在防疫期間須與人保持溝通及接觸，「不應與世隔絕」，可以社交網站及視像通話與親友保持聯繫，維持心靈社交接觸。

非牟利組織「心影薈」正舉辦照片徵集活動，呼籲市民以相片來表達心聲，與他人分享抗疫感受。（「心影薈」facebook相片）

熱愛攝影的麥永接，為了鼓勵市民在抗疫期間分享心情，透過其創辦的非牟利組織「心影薈」，舉辦照片徵集活動，市民只要提交疫情期間代表自己心情或行為的相片，便可獲紀念品，而每月被選中入圍的的十張作品會獲發禮物；至於被選中為每月精選作品的三人，更可獲300元超市禮券。

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