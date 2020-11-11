瑪麗醫院文件櫃疑因裝修被清走　遺失442名病人資料

瑪麗醫院今日（11日）公布一宗病人個人資料遺失事件，涉及442名於2012年至2013年期間接受「支援長者離院綜合服務」的病人資料，及個別病人的的聯絡人或家屬資料。醫院病人聯絡主任會聯絡其中約100名仍然在世的病人。 醫院經初步調查，估計文件櫃在準備進行裝修工程期間被清走。

瑪麗醫院今日（11日）公布一宗病人個人資料遺失事件。（資料圖片）

瑪麗醫院指，一名文員於上周五（6日）未能尋獲一個原本放在儲物室內的鋼製文件櫃，初步調查發現有關儲物室正準備進行裝修工程，外判承辦商曾於10月10日到場清理雜物，估計文件櫃在有關過程中被搬走。

遺失資料涉身份證號碼、地址、電話號碼

涉及的文件櫃一直上鎖、存放有待銷毀的服務紀錄，涉及442名於2012年及2013年期間接受「支援長者離院綜合服務」的病人資料，包括姓名、身份證號碼、地址、電話號碼及服務紀錄，以及個別病人的聯絡人或家屬姓名、身份證號碼、地址及電話號碼等資料。

瑪麗醫院就事件向有關病人致歉，病人聯絡主任會聯絡其中約100名仍然在世的病人。病人如有疑問可聯絡本院病人聯絡組。瑪麗醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並已通知個人資料私隱專員公署。瑪麗醫院指非常關注事件，會檢討病人紀錄的存放及銷毀安排。