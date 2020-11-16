消委會｜一文睇清開設外地戶口6大貼士　了解開戶目的及細節

升學移民一向都是港人關注議題，要到外地生活少不免要開設當地銀行戶口。消委會檢視了11間設有開立離岸或內地帳戶服務的本地銀行，發現銀行間對開立帳戶的條件、可提供的服務和收費不盡相同。 消委會為意在外地開戶的人士提供6項建議，宜先弄清楚本身需要及開戶目的；留意開戶程序及需時各有不同；詳細比較各銀行對資產結餘的要求；留意行政費；了解當地匯率稅制；不同地方對銀行業監管及保障的制度，以確保海外資產得到最佳保障。

不少港人都會海外升學或移民，消委會提醒開設離岸戶口要注意細節。（路透社）

消委會向20間本地銀行查詢開立個人離岸或內地帳戶的服務，6間表示沒有提供此類服務，3間分別拒絕參與調查或沒有回覆。綜合11間有提供資料的銀行以提供開立內地帳戶服務最普遍，佔9間，其次為提供開立新加坡帳戶服務，佔6間。另外，馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立離岸帳戶。

消委會就此向消費者提出6項建議，第一，了解對開戶人資料的要求。當中最低年齡要求普遍為18歲，其中1間銀行接受年齡低至11歲的小童申請美加、英國或澳洲的帳戶 。至於開戶所需文件的要求亦各有不同，除香港身份證及住址證明，個別銀行視乎開戶地要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等。

第二，留意開戶程序及需時各有不同，注意開戶是否需要預約，並到指定分行或部門辦理手續。遞交所需文件後，開戶最快由1天至最長4周或20個工作天不等。值得留意的是，申請獲批後，申請人是否需要親赴開戶地確認或啟動帳戶。是次檢視中，視乎開戶地，有6間銀行要求申請人須到當地作確認或啟動帳戶。

第三，資產結餘及轉帳上限差異大。在全部的回應中，10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶。銀行對申請人在該行的資產結餘要求亦不一，由不設最低要求，至不少於150萬元不等。在9間提供開立內地帳戶的銀行中7間不設資產結餘要求。除資產結餘外，個別銀行會對不同開戶地或不同轉帳方式，訂下不同的轉帳金額上限。

以在新加坡開設離岸帳戶為例，能提供該等服務的6間銀行中，有5間要求客戶在相關銀行的資產結餘不少於20萬至150萬元不等，開戶手續需時可由 5至 20個工作天不等。

以在新加坡開設離岸帳戶為例，能提供該等服務的6間銀行中，有5間要求客戶在相關銀行的資產結餘不少於20萬至150萬元不等。（資料圖片）

第四，注意轉帳費及行政費，留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度／年度管理費、行政費等開支，以轉帳費用而言，由豁免到每次收取最少250元都有。

第五，注意匯率和稅率免失預算。消費者開立離岸內地帳戶前，須審慎評估資金存於或投資於當地時所涉及的各種風險。例如以外幣作存款，便需承受外幣匯率有機會突然轉向的風險；於開戶、匯款過程中，以至日後管理或運用該筆資金時的各種潛在費用，以及存款和投資得益會否被當地政府徵稅、相關稅率與報稅及繳稅程序等，從而決定應否開立相關帳戶及開立帳戶的國家地區。

第六，了解銀行背景及當地監管及保障。存款人須留意當地銀行是否穩健，以及當地銀行業的監管安排，確保相關離岸內地帳戶內的存款資產受到保障；在本港，客戶於持牌銀行存款，例如儲蓄或來往帳戶的存款、外幣存款、5年期以下的定期存款等都自動獲得《存款保障計劃》的保障。

萬一銀行倒閉，若屬香港境內的存款，每名存款人於每間銀行可獲最高50萬元保障。根據內地的《存款保險條例》，凡是吸收存款的銀行業金融機構都應投 保存款保險，保障人民幣及外幣存款，最高保障額為每人50萬元人民幣。又以澳洲為例，若銀行屬金融理賠計劃（Financial Claims Scheme, FCS）保障範圍，假如相關銀行倒閉，每名存款人可獲最高25萬澳元保障。