企業謀求「商社共贏」　香港寬頻推4天工作　員工每周可留家一天

新冠肺炎疫情反覆，商界亦需思考新的發展模式。一項研究指出，18至24歲的「Z世代」除重視晉升機會、工時外，亦著重公司價值觀。

研究團隊認為，企業單純講社會責任已經不足夠，反而應在疫情下「化危為機」，將商社共贏納入主流商業模式。

有參與研究的香港寬頻指，致力業務實踐理念同時，亦著重員工待遇，包括在多方面上提供彈性，如實施「四天工作制」等，僱員每周有一天可以在家工作。

香港社會創業論壇、安永會計師事務所、勰高有限公司及環球組織Social Innovation Exchange組成諮詢團隊，於去年進行研究，共訪問了18間企業，探討其實踐商社共贏的動機推動因素，當中包括9間香港「企業先行者」，如中電集團、香港寬頻、興迅實業等。

香港寬頻有限公司人才及使命總裁陳振宇分享指，公司不單講求「work life balance」，更認為生活應先於工作，故在職場環境上，一直致力為員工提供不同彈性，如各類型的假期，如「考試假」，員工每年可享最多5天有薪考試假，其中2天可用於為子女準備學術考核，近日更推出「領養假」，新任領養父母可獲14日全薪假期。

他透露，早於1月初未爆發疫情前，公司已考慮推行「4天工作日」模式，「返4日公司，有1日喺屋企做嘢」，認為疫情只是加快發展在家工作形式，「𠵱家無4日添」，同事可按需要選擇留家或回辦工室工作。

他又指，為落實「商社共贏」，經理級以上的同事在績效評估中，需講解自己如何在業務中實踐使命。

興迅實業有限公司主席張益麟亦認為，疫情只是加速了數碼轉型，亦是一契機，令企業思考未來路向。

研究：Z世代重視企業價值觀

另外，團隊亦訪問了1000名18至24歲的Z世代、25至34歲的Y世代，當中每10人中，就有8人認為在選擇僱主時， 「商社共贏」是一個越來越重要的考慮因素。研究又發現，Z世代選擇僱主時，有四大重要因素，包括晉升機會、合理工作時數、良好企業管治及與公司價值觀產生共鳴。

香港社會創業論壇董事兼諮詢小組召集人黃英琦表示，疫情下客戶需求消費模式急速改變，企業思考新模式時，正是將「商社共贏」納入主流商業模式的契機。小組又認為，政府可加強作為倡導者的角色，如創新辦成立專責小組協調。