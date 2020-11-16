男生背包藏天拿水打火機判囚1年　官：要阻嚇蠢蠢欲動想犯罪的人

男學生在冰室用餐時，因背包異常笨重且與示威者使用款式相似，遭便衣警尾隨及截查，並被發現袋內有噴漆、鎚仔、天拿水、布條及打火機等物品，被控管有物品意圖損壞財產罪，案件今（16日）在西九龍法院裁決。裁判官未有接受辯方稱被告或誤拿錯別人背包說法，認為這與常理不符，並須判足以阻嚇「蠢蠢欲動想犯罪的人」的刑罰，判被告入獄12個月，並拒絕讓被告保釋等候上訴。

被告程德俊（23歲，學生）被控一項管有物品意圖損壞財產罪，指他於去年11月2日在葵涌德士古道57至65號地下外，保管一罐噴漆、一把鎚仔、一瓶天拿水、4塊布及一個打火機，意圖損壞他人的財產。

拒納誤拿別人背包之說

辯方曾指案件存疑點，包括被告有可能離開餐廳時誤拿了友人同款背包，出門後未及告知友人便被捕；又指警員搜身時也可能將其他被人的物品誤當是被告的。惟王官指出普通人應該會留意到自己背包的外觀、質感和重量，即使偶爾拿錯別人的袋，也應能短時間內發現。被告離開餐廳後一段時間都未有發現，認為誤取去別人背包的說法不合常理。

認為警員口供可靠

王官續稱，雖然有6人在同一條後巷被搜查，但各人均距一段距離，負責搜查被告的警員記得他將被告的背包放在腳邊，然後取出裡面的物品檢查，並沒有轉身從其他背包內拿出物品，並特別把危險品拿在手上。王官認為警員口供可靠。

唯一推斷是要意圖損壞財物

王官又指，被告管有包括天拿水、打火機、布條等，極容易造成大火損毀財產；被告沒有任何合理辯解，故推斷其唯一合目的是意圖損壞他人的財產，故判被告罪名成立。被告的親友聞判不禁失聲痛哭。

求情指定罪已前途盡毀

辯方求情時指，被告曾任區議員助理，一心希望服務社區，被告原希望做老師或區議員造福社會，被定罪後前途盡毀。辯方指被告自小父母離異，曾住在寄養家庭，現需要靠綜援和學生資助維生及就學，父親其後更因中風而需要照料。

成年人要為自己行為負責

辯方又指，本案所涉及的危險品尚未被組裝，罪責較涉及已經組裝好的汽油彈的案件低，加上案發現場沒有衝突事件，最終亦未有任何人命財產傷亡。惟王官指被告身為成年人，應當為自己的行為負責，是次幸沒有造成損害，全賴警員及早發現，又稱法庭要阻嚇「蠢蠢欲動想犯罪的人」以及保障公眾安全，最終判處被告12個月監禁。

案件編號：WKCC 2161/2020