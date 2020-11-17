消委會｜23款乾意粉產品驗出嘔吐毒素　3歲幼童食一碗可致痾嘔

消費者委員會對市面上35款乾意粉樣本進行測試，全部樣本都檢出昆蟲碎片，另有樣本被驗到有頭髮、粉蟎、毛髮、金屬或塑膠碎片等，而其中23款意粉更被檢出含「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」，又稱嘔吐毒素，人類攝取一定數量後，或會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。消委會總幹事黃鳳嫺今日（17日）在商台節目再次提醒市民，食用意粉須以高溫煮熟，並注意飲食均衝。

消委會早前對市面上35款乾意粉樣本進行測試，市民購買時可留意有關報告。（梁鵬威攝）

是次測試發現，全數意粉樣本會有細微異物，消委會總幹事黃鳳嫺說，雖然全數樣本都檢出昆蟲碎片，惟含量差參，估計與廠房執行的措施有關，如廠房不潔或員工沒細心注意。她期望商戶參考結果，盡量找出源頭改善。

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測試另外發現多款意粉含霉菌毒素，參考聯合國糧食及農業組織所訂標準換算，每名3歲小童（重15公斤），每日最高可容忍攝入的「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」只為15微克，即食用煮熟後的半碗（25克）「Kraft」或「Papa Alfredo」意粉，已達每日最高可容忍攝入量的八成或五成以上，若食足一碗隨時會不適。

香港食安中心網頁資料顯示，「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」又稱嘔吐毒素，產生此毒素的霉菌可在土壤中找到，是小麥及玉米等穀物的致病菌，攝入後可能引發急性疾病，人類在攝入後半小時內會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病相若，難以分辨。

黃鳳嫺提醒，有關意粉樣本被檢到的霉菌毒素含量未有超過參考標準，惟提醒幼童宜注意食用量，否則可致屙嘔不適。但整體而言，她認為市民毋須過分擔心，只要高溫煮熟意粉即可：「整熟啲、煮耐啲」。