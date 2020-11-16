消委會│意粉有蟲屑？　市民聞蟲色變會避吃　餐廳稱供貨未見異物

意粉是常見食材，消委會早前測試市面上35款乾意粉樣本，全部樣本均檢出輕質異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等。 有市民聞言指會暫時避免食用，期間又喚起吃外賣「附送」曱甴屍體的慘痛經歷。有喜愛吃意粉的市民則說會如常進食，但會慎選牌子及產地，「咩食物都可能有蟲㗎啦。」有餐廳表示，選用的意粉食材來自大供應商，未見有相關問題，如涉及質量欠佳，會立即停用。

消委會最新一期《選擇》，抽查市面上35款乾意粉樣本進行測試，包括螺絲粉、通心粉及長條形意粉，當中有3款屬於預先包裝的嬰兒食物。結果發現全部測試出輕質異物，當中部分樣本的異物含量頗高，衛生情況有待改善。

髮型師李先生表示，自己本身不太食意粉，「因為唔夠飽。」但他會提醒親友盡量減少購買，又指以為有異物的意粉多於內地製造，對結果感到意外。他又稱，曾試過在外購買外賣，豈料甫打開即赫見曱甴屍體，「好慘，即刻成盒扔咗。」

髮型師李生表示，自己本身不太進食意粉，日後亦會避免進食。他又稱，曾試過在外購買外賣，豈料甫打開即赫見曱甴屍體，「好慘，即刻成盒扔咗。」（陳淑霞攝）

從事設計的何先生則表示，自己經常進食意粉，日後亦會如常進食，「其實咩食物都會有可能有蟲㗎啦！」他又指，日後會慎選意粉産地。

從事設計的何先生表示，自己經常進食意粉，他表示仍會如常進食，「其實咩食物都會有可能有蟲㗎啦！」（陳淑霞攝）

消委會是次檢測發現，「日清食品Nissin」其中一款即食通心粉，其昆蟲碎片含量最高，225克樣本中含有548昆蟲碎片，其次為「瑪莎M&S」其中一款長通粉，亦發現內含271枚昆蟲碎片。

潘小姐本身是馬莎百貨常客，經常購買食品，包括麵包、零食、冷藏食品等已逾8年。她指，本身未曾購買消委會所指的長意粉，但暫時會盡量避免購買，亦會留意檢測報告再作決定。她續說，馬莎是英國老牌子，值得信賴，「幫襯咗好多年，都會繼續買其他產品。」

潘小姐本身是馬莎百貨常客，本身未曾購買消委會所指的長意粉，暫時會盡量避免購買，但對馬莎其他產品仍有信心。（陳淑霞攝）

茶餐廳：質量有異會停用

有茶餐廳店長則指，餐廳所使用的意粉是商業用，並來自大供應商，故相信並無消委會涉及的相關牌子。他又指，貨源有嚴密的品質控制，如有質量異常，會停止使用，保障食客安全，「咁同埋我哋員工自己都會食。」

另一以外賣為主的小店則有提供數款意粉，廚師吳先生指，店內選用來自土耳其的意粉，考慮因素包括價錢及口感。他指，平日處理意粉及食材時未有發現異物，他推測指或可能由時生產商處理問題。他強調，如發現食材質量有問題，會立即停用。

食安中心發言人指，評估過消委會測試，認為所有樣本在一般食用情況下，不會對健康造成影響。

馬莎仍然有出售消委會所指的長意粉。（陳淑霞攝）

「日清食品Nissin」的品牌公司指，該款產品特別加入麥麩，並已經將18包同一批的產品送往美國實驗室測試，結果遠低於消委會結果，相信消委會或者將麥麩誤認為是昆蟲碎片，屬於個別事件。

「瑪莎M&S」分銷商回覆消委會指，工廠製定了有害生物預防和管理計劃，以確保沒有有害生物，每年亦會由第三方機構審核。關於糠氨酸的結果比較高，該公司和供應商均會進行定期的質量檢查，亦對意大利製造商的意粉質量有信心。