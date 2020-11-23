巴西非法毀林牛肉疑流入港超市　綠色和平促查肉品供應鏈

亞馬遜雨林非法毀林情況嚴重，加劇全球氣候危機。早前有證據指，非法商業蓄牧是毀林活動主要經濟誘因。國際特赦組織及綠色和平指，香港是巴西牛肉主要出口地之一，涉嫌非法毀林商業蓄牧生產的肉品，已流入本港超市。團體呼籲香港各大超市應立即調查其牛肉產品供應鏈，並停止從涉嫌毀林活動的牛肉供應商JBS購買牛肉。

非法毀林作蓄牧場 牛肉出口到港

國際特赦組織曾勘查巴西朗多尼亞州三個保護區（Uru-Eu-Wau-Wau原住民領地、Rio Jacy-Paraná保護區、Rio Ouro Preto保護區)，發現三處皆發現，近期有人非法霸佔土地作非法商業畜牧，更有原住民報稱受到死亡威脅。綠色和平項目主任陳可淳稱，若繼續大規模毀林，亞馬遜將於20年內到達不可逆轉的臨界點，直到亞馬遜成為一片乾土。

綠色和平8月曾發表報告指出，全球最大牛肉生產商JBS及其子公司，與亞馬遜森林保護區內非法砍伐森林及非法經營牧場的供應商有聯繫，疑以「洗黑牛」方式，將「毀林肉」賣到消費者手上。而香港是巴西牛肉主要出口地之一，在2019年8月至2020年7月，JBS的Maraba屠房曾出口4,206公噸牛肉到香港，佔該屠房全球出口量近四成（38.2%），排名第二。可見，涉嫌透過毀林方式生產的肉品極有可能流入香港市場。

綠色和平指，有證據指JBS及其子公司，與亞馬遜森林保護區內非法砍伐森林及非法經營牧場供應商有聯繫，以「洗黑牛」方式將毀林肉賣到消費者手上。（黃穎津攝）

佳寶疑購毀林肉未回應 國際特赦組織呼籲徹查供應鏈

綠色和平今年8月曾到百佳、惠康、大昌、佳寶、一田等多間本港超市實地考察，並在北區、東區、油尖旺等7區，共9間佳寶分店，發現涉毀林公司生產的牛肉產品，而其他超市的肉產品只顯示牛肉來自巴西，沒有提及進口商等進一步資料，未能確認是否與毀林供應鏈有關。

綠色和平8月中起，曾就牛肉供應商問題去信各大超市，當中city'super、Marks & Spencer、AEON、一田及華潤均回應稱，沒有或絕少出售巴西肉類；百佳回應稱，當時有售賣JBS肉品，但承諾售完存貨後，轉用其他供應商；至於惠康、佳寶及大昌3間超市，則至今未有任何回應。《香港01》亦正就事件，向上述3間超市查詢。

國際特赦組織及綠色和平促請本港超級市場，應調查產品供應鏈，確保所售牛肉產品與亞馬遜森林保護區的毀林活動無關。國際特赦組織香港分會高級項目主任蔡家民呼籲，若JBS在今年底前，仍未落實有效監管牛肉供應商措施，本港超市應停止從JBS購買牛肉產品。