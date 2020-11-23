雷頌德疑遭女助理盜逾248萬案　查月結單揭異樣　雷覺奇怪又害怕

音樂創作人雷頌德的女助理，涉以工作之便，盜取雷逾248萬元，部份更用以支付婚宴酒席費用，及蜜月開支，雷在逾19個月後才發現。女助理否認指控，案件今(23日)在區域法院開審，雷直認因為工作太忙，財政事務都交多助理全權負責，甚少過問，直至他有次向被告查閱信用卡月結單時，才發現有異樣，並感到奇怪和害怕，他後來更發現一些疑練習其簽名的廢紙。

資金用以旅遊支出買勞力士

女被告鄭嘉欣（36歲），被控6項盜竊罪，指她在2012年1月21日至2013年9月2日，向渣打銀行出示雷頌德預先簽署的存款單和以兌現支票的形式，將雷私人戶口，及他名下公司的戶口的資金轉走，涉及80次交易，涉款逾248萬元。所涉的交易中，有7次將資金轉至旅行社購買機票和酒店住宿，亦有替被告母親購買勞力士，涉款約24萬元，餘下資金則轉入被告的私人帳戶。

被告另被控一項使用虛假文書副本罪，指她在2013年9月3日黃大仙Moon Studio，在知道或相信一張信用卡賬單副本屬虛假的情況下，使用該文書，意圖誘使雷頌德接受該文書為真文書。

雷頌德稱他的財務事宜都交女被告鄭嘉欣處理，他很小過問。(張浩維攝)

被告亦會管理雷的私人戶口

雷頌德供稱，他旗下有四間公司，分別負責管理其錄音室、旗下藝人經理人業務、安排旗下歌手和樂手表演和製作音樂等等。被告於2010年開始受僱於雷旗下的偉慧錄音有限公司，除了管理錄音室的預約和人事，同時也擔任雷的私人助理，負責管理雷的私人戶口和他旗下其他公司的戶口。

工作繁忙不過問財務事宜

被告也會負責為雷入數，填寫支票抬頭和銀碼供雷檢查和簽署，以及填寫一些雷預先簽署的轉數紙。雷補充指，據他所知，轉數紙只供由他個人的儲蓄戶口轉帳至往來戶口，因此他會預先簽署以方便被告工作，但就不會預先簽署支票。雷又指，因工作繁忙他通常不會過問財務事宜，並全權交由他的助理負責，他只會在每個月恆常地簽署由助理交及他的支票。

查看月結單被告卻呈上副本

至2013年9月3日雷指他想看看該月的信用卡支出，遂向被告要求查看月結單，被告卻只給他一份副本，雷覺副本字跡不清楚起疑，要求被告交出正本，被告推搪稱正本已經交給了核數師。雷遂私下致電核數師，發現被告根本未有將月結單呈上，故再次要求被告解釋，此時被告才從櫃桶中拿出月結單正本，但解釋指因自己已經將整份文件收好，因「懶」而沒有交出。

雷頌德是著名音樂人，並曾與多個歌手合作。(詳看下圖)

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有銀碼被改細了十萬

雷發現正本上的月結銀碼由390,000被改成290,000，因而感到古怪和害怕，但他當時決定不動聲色地聯絡銀行要求他們留意。

銀行亦發現兩張問題支票

雷續稱，兩天後他收到渣打銀行來電，指他們發現兩張簽名有問題的支票，雷經檢查後也確認他從未有發出該兩張支票，而支票上的簽署也是偽冒的。雷遂即與太太商量，認為只有被告一人能取用被告的支票簿，故要求被告9月7日晚上回公司解釋。

被告抽箍內有練雷簽名廢紙

被告後應邀到公司與雷頌德夫婦會面，經一晚會談，雷覺得被告解釋並不充分，因此要求她交出鎖匙、KeyCard等，並令她暫時停職等候通知。

雷其後打開被告的櫃桶，才發現內有20多張由雷旗下不同公司轉數至被告戶口的轉數紙、偽冒雷簽名的支票、早應處理但未有發出的支票、旅行社和酒席的單據，以及大量廢紙，上有練習雷簽名的筆跡。

案件編號：DCCC 623/2019