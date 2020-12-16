獎券基金錄5.2億元赤字　六合彩停攪珠來年壓力或增

勞工及福利局局長羅致光早前透露，因應疫情六合彩停攪珠，會影響獎券基金的收入，又預料今年基金會錄24億元赤字。立法會文件顯示，獎券基金上財政年度共錄19.1億元收入，但支出卻達24.3億元，錄5.2億元赤字，結餘總額則減至233.4億元。 今年3月時，獎券基金撥出11億元，用以興建檢疫中心，當局當時曾指不影響獎券基金。前立法會社福界議員邵家臻質疑，羅致光當時有心瞞騙，「3月起檢疫中心時佢話唔會影響獎券基金，係咪當時覺得過咗海就係神仙？」

六合彩彩票銷售收入的15%會計入社會福利署的獎券基金。（資料圖片）

立法會文件顯示，上年度獎券基金的收入為19.1億元，按年下跌18%，至於開支則增加40%至24.3億元，當中包括建築署興建檢疫中心的費用，年度開支為6,678萬元，佔開支中的約2%。但整個工程獲獎券基金撥款11億元，在獎券基金收入赤字下，仍屬較大的支出。

獎券基金支付興建檢疫中心項目達11億元，去年財政年度已支付6,678萬元。

前社福界立法會議員邵家臻早前曾批評政府是「亂洗奬券基金」，認為違反獎券基金目的。他今日再向《香港01》表示，認為羅致光早已掌握獎券基金的收入及支出等數字，「3月起檢疫中心時佢話唔會影響獎券基金，係咪當時覺得過咗海就係神仙？定係有心瞞騙？」他稱，政府營運獎券基金多年，理應有豐富行政經驗，「係咪有人疏忽呢？」

上年度六合彩獎券實際收入為11.58億元 符合預期

羅致光今年在10月18日曾在網誌中表示，因為疫情下六合彩停辦，獎券基金投資回報不明朗，警告基金赤字或會增加，需探討解決方法。

雖然馬會於今年的1月27日暫停六合彩攪珠，至9月24日恢復攪珠，歷時達8個月。但獎券基金的帳目則反映，上年度獎券基金的六合彩獎券實際收入為11.58億元，與預期的收入目標並無落差，相信六合彩停攪珠的影響，並未能反映於上年度財政報告。

而18至19年的六合彩收入為11.92億元，即與上年度的六合彩收入相差只有3,400萬元。