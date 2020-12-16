九巴周六起擴展屯元天雙向分段收費　一文睇清7部新拍卡機位置

九巴早前獲批於新界西17條屯門、元朗及天水圍的巴士路線，推出雙向分段收費優惠，並於8月起實施。九巴今日﹙16日﹚表示，計劃反應理想，由周六（19日）起，會進一步擴展計劃，在區內7個使用率較高的巴士站，新增八達通拍卡機。

九巴周六（19日）起，會在區內7個使用率較高的巴士站，新增八達通拍卡機。（資料圖片）

九巴表示，新增7個拍卡機後，拍卡優惠機數目將增至35個，而可享雙向分段收費的巴士路線，共17條，包括58M、58X、63X、68A、68X、69M、69X、260X、268B、268C、268X、269B、269C、269D、276、276A及276P。新增設有拍卡優惠機的巴士站，4個位於元朗區，3個位於屯門區。

新設拍卡機的巴士站位置︰ 屯門區 ●屯門屯仁街 ●紅橋 ●藍地站（往屯門方向） 元朗區 ●元朗谷亭街 ●喜利徑 ●洪水橋站（往元朗方向） ●博愛醫院

九巴周六（19日）起擴展屯元天雙向分段收費計劃。（九巴網頁截圖）

九巴又指，所有持有效八達通卡的乘客，上車時先繳付全程車費，下車後再於車站內的拍卡機拍卡，便可自動將部分車資退回八達通，分段收費不可與其他轉乘優惠同時使用。