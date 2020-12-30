否認用傘毀社民連道具棺材　散工自辯指陽光猛烈撐傘　下月裁決

社民連於去年國慶日在灣仔遊行，但遊行用的道具棺材被毀，一名六旬散工涉用長傘「撩」棺材，因而被控刑事損壞罪，他否認控罪今日（30日）受審。散工自辯時指，當日到灣仔為觀看升旗禮，而因為陽光猛烈，所以撐傘，他否認曾用長傘「撩」棺材，控方指去年升旗禮不設公眾席，質疑他到灣仔只為衝擊社民連遊行，但他否認。案件審結，並將於明年1月22日裁決。

被告孫國榮（65歲）被控於去年10月1日在灣仔軒尼斯道毀壞道具棺材。

當日負責抬棺的社民連成員趙志琛作供指，當日遊行期間，突然有數人衝向遊行隊伍，並與隊伍發生推撞，而他見到被告用長傘「撩」向棺材，及後因有人搶棺材，於是令他跌地，更令棺材毀壞。不過他承認當時情況混亂，沒看到被告是否觸碰到棺材。

被告自辯否認用長傘「撩」棺材

案件裁定表證成立後，被告出庭自辯，他聲稱當日到灣仔為了到金紫荊廣場觀看升旗禮，又稱因陽光猛烈所以撐傘，途中他看到遊行隊伍經過。及後，他被後面的人推至倒地，繼而被警員施放的胡椒噴霧噴中，以及被捕，但他當時完全不知道發生什麼事。他亦稱，當時沒留意到有人衝擊棺材，他否認曾用長傘「撩」棺材。

控方質疑，去年升旗禮不設公眾觀禮區，質疑他為何仍去升旗禮，但他反駁「無話唔去得架嘛」。控方指，被告當日到灣仔為衝擊社民連遊行，他否認。

案件編號：ESCC363/2020