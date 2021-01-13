解構伊院「急救隊」百寶袋　疫情下轉用新儀器與病人保持距離

由伊利沙伯醫院麻醉科及手術室醫護人員組成的「中央急救隊」，24小時候命，一收到緊急召喚便會出動救人。他們每次「衝鋒陷陣」時，都會帶同一個非一般的行李箱，內裏暗藏乾坤，盛滿喉管、麻醉藥物、急救物資、防護裝備，是他們「百寶袋」。 由於新冠肺炎傳染力強，「急救隊」也轉用了一些新儀器，力求與病人保持距離，以免造成交叉感染，包括附有鏡頭的喉鏡、二氧化碳檢測儀。

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伊院麻醉科助理岑可怡表示，手術室有3個備用的「插喉篋」，裡面存放了大部分急救物資，以及插喉所需的儀器，包括氣喉、針筒、輔助喉、防護裝備、無菌手套等。但由於部分冷藏麻醉藥物不能預先放入行李箱，亦需因應病人病況去決定部分用具，因此每當接到病房醫護召喚後，她就會即時點算該次「出征」所需物資。

陳崇斌笑言，由於「家當」多，用行李箱盛載較為方便。 （張浩維攝）

麻醉科副顧問醫生陳崇斌解釋，部分病人較難插喉，例如肥胖或滿口鬆牙的病人，或頸部曾做過手術、電療的病人，都會轉用纖維喉鏡，「插喉前了解病人因咩情況而變危殆、點解要插喉、當時病人身體情況，都影響我哋用咩儀器插喉、咩類型麻醉藥同劑量。」

陳崇斌笑言，由於「家當」多，用行李箱盛載較為方便，「我哋覺得要帶好多裝備，準備好萬全先出發，…如果同事拖篋去，無咁重咁辛苦。」

因應新冠肺炎疫情，「急救隊」轉用更多一次性的工具，包括會放入病人口腔的喉鏡內葉片，即用即棄，以免清洗用具的醫護有機會受到感染。另外，以往醫護為病人插喉時，會使用傳統喉鏡，需要靠肉眼觀察聲帶、氣管位置，再把膠喉管放進氣管，與病人之間只有半隻手臂的距離；但現時轉用一款附有鏡頭的喉鏡，就可以與病人保持一隻手臂的距離，「將病人口腔裡面畫面放大，（醫護）可以睇放大畫面，唔使『哄』到咁埋，同病人口腔保持距離。」

陳崇斌續稱，由於氣管和食道位置相近，在個別情況下也可能會「入錯格」，插喉後需要用聽筒聽肺部有無聲音，「聽下個肺有無聲，有無空氣入去，先可以確定條喉係入咗氣管，而唔係食道」。但現時轉用了一款即棄的二氧化碳檢測儀，醫護只需觀察儀器有無顏色變化便可，取代聽肺。他指出，醫院本已購入這類儀器，但只用於部分病人身上，因應疫情，在1、2月時已即時轉用，「因為擔心飛沬或霧化嘅病毒，喺病人口腔出咗嚟環境，或透過眼、鼻、口接觸到。」

「急救隊」亦十分注重感染控制，陳崇斌指以往大概10分鐘就可完成一次「外勤」，但現在他們會花更多時間在穿著及脫下防護裝備上，合計約需20至30分鐘，「著衫、除衫次序會好謹慎、慢慢做，希望做到天衣無縫，盡量唔好畀自己有漏洞，所以之前、之後嘅準備工夫會耐咗。」