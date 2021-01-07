北區雞嶺交匯處上擬建天橋疏導車流　2030年落成　工地旁有鷺鳥林

北區未來至2026年估計有約40萬人口，駕駛人士出市區都必經粉嶺公路，而上水駕駛人士除使用雞嶺交匯處到粉嶺公路外，更用於跨過粉嶺公路，來往南北兩邊地方，令近年塞車問題日益嚴重。 土木工程拓展署建議興建長約700米的新車路，跨越雞嶺迴旋處疏導車流，落成後迴旋處即使發生交通事故，亦可保持粉嶺公路南、北兩邊交通暢順。

土木工程拓展署在相關工程的環境影響評估簡介文件指出，將於今年中開始勘察和工程研究，預計2025年開始施工，2030年落成。惟工地附近的北區公園內有鷺鳥林，僅距地盤約65米，而工程500米範圍內，亦有不少建築文物遺產。

雞嶺交匯處的改善工程，包括興建一段長約300米的高架行車天橋、一段20米的地下道路，及兩段共約380米的地面道路。土木工程拓展署指，在距離工程項目邊界的230米至470米內，共有8幢歷史建築，其中一幢屬建議評為一級歷史建築的彭氏宗祠。

在生態方面，署方表示，會在工程施工期間，避免空氣、噪音、水和其他污染對生態資源的直接和間接影響，若不能避免，會再考慮採取緩解措施。

署方續指，由於附近歷史建築和具考古價值地點，與地盤之間已有道路和住宅等分開，因此認為不需要採取緩解措施，但會在環評中詳細調查。

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