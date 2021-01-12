抗疫先鋒同工不同酬　衞生署職員超時工作30小時始獲津貼轟不公

新冠肺炎疫情持續，本港抗疫工作其中重要一環，就是個案調查及追蹤，不過有衞生防護中心傳染病處職員向《香港01》投訴指，在疫情下工作量大增，但部門人手僅增加一倍，以致超時工作（OT）的問題嚴重，曾經在一個月內超時工作50至60小時。 更甚的是，本身在該部門工作的職員，必須每月超時工作30小時或以上才能獲發津貼，但從其他部門借調而來的職員，則完全不需超時工作也可獲得津貼，有職員批評做法不公，打擊一眾員工的士氣。 政府醫生協會主席李慧茵更透露，由於有上述不公平的制度，有部門更會刻意編制更表，令職員不會OT多於30小時，逃避向員工支付額外津貼。

人手不足 衞生防護中心有員工一個月OT達100小時

衞生防護中心傳染病處流行病學科一名職員陳小姐（化名）透露，該部門本來只有10多名醫生、30多名護士，因應新冠肺炎疫情，而從其他部門借調人手，現時有30名醫生、數名牙醫、50多名護士，人手增加約一倍，但工作量遠超一倍增幅，而且需周一至周日每天早晚輪班，每更實際人手不多。她稱，在第三波疫情爆發時，超時工作問題最為嚴重，該部門職員或需每月OT介乎50至60小時，個別職員更OT達100小時。

OT達標所獲津貼相等於人工15%

陳小姐續指，自去年1月底起，部門已出現同工不同酬的情況。她稱，本來任職於流行病學科部門的醫護人員，需要每月超時工作達30小時，才會獲發津貼，而津貼等同於薪金的15%；但從其他部門借調到流行病學科的醫護，就不需達到「每月超時工作達30小時」這項條件已可獲發津貼，即無要求他們必須超時工作，也無其他任何要求。陳小姐坦言，有關做法令員工士氣更為惡劣，當疫情回落時，本來在該部門工作的員工OT時間不足30小時，不能得到津貼，但借調的同事就獲發。

衞生防護中心人員投訴「同工不同酬」，OT情況亦嚴重。衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左），疫情以來主持多場記者會，醫院管理局代表則有三名醫生每周輪替。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府醫生協會主席：僅「借調」職員免時限屬不公平

政府醫生協會主席李慧茵表示，有職員認為做法不公平，「隔離位同自己做同樣嘅嘢，有人話不如先調我出去（其他部門），再調返我入嚟啦！都係做返呢啲嘢！」她續稱，除了本來於該部門任職的職員必須OT達30小時的要求外，由其他部門正式調職的員工也必須符合這項要求才有津貼，只有「借調」的職員不受此限制，「有啲人借借下俾人挖角過去，同樣都係做嗰啲嘢，但都無津貼。」

她透露，由於有上述不公平的制度，有部門更會刻意編制更表，令職員不會OT多於30小時，逃避向員工支付額外津貼。她指曾向部門反映情況不公，但管理層指做法是為了吸引其他部門同事加入流行病學科。

李慧茵指，部門會編更令同事OT時間少於30小時，避免發放額外津貼。（資料圖片）

衞生署：留守原職同事按條件獲發津貼

衞生署回應事件時表示，署方獲公務員事務局特別批准向員工發放新增辛勞津貼（New Hardship Allowance），以回饋同事同心抗疫辛勞工作。署方根據公務員事務局所批核的準則，因應防控工作的性質及工作的時數，向合資格的員工發放津貼，包括被調離原有工作崗位協助抗疫工作的同事。而留守原來服務單位或崗位工作的同事，視乎他們負責職務的性質，及／或符合長時間和不定時工作的條件，也可獲發有關津貼。

署方續指，自疫情於去年年初出現至今，已調配超過2,860 名署方轄下人員支援抗疫工作，涉及約 1,210 名醫生及護士職系人員，和約 1,650名非醫護人員。此外，署方已聘用超過 940名合約員工，並透過公務員事務局的協調，從其他不同的政府部門在不同階段借調約 200 名現職公務員和招募約 1,100 名現職或退休公務員義工，進一步支援和強化抗疫團隊。