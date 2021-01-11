法律年2021｜律師公會彭韻僖：不公及誤導批評會影響司法獨立

2021年法律年度開幕禮今日（11日）因應疫情緣故改為透過網上直播，香港律師會會長彭韻僖致辭指，司法機構去年遭受前所未有的批評，如果不即時澄清司法機構不公和誤導的批評，或會破壞公眾對司法機構的信任、影響司法獨立，又指律師會也有責任向公眾解釋；她亦表示，在國際上，律師會有責任公正客觀地解釋香港的情況，又指我們不應向外國朋友表示，單純交流可能觸犯《國家安全法》。

市民需要掌握法治概念

香港律師會會長彭韻僖致辭時表示，多年的法律年度開啓典禮中央，「法治」都是必定觸及的課題，她指有時不禁懷疑，作為香港市民是否需要以較多時間掌握這概念，還是重要的事情必須不斷重複。以往她認為是後者，但基於2019至2020年在香港發生的事，如今她則認為，可能兩者皆是。

集會言論等自由非絕對權利

彭也引述「禁蒙面法」一案中提到，言論和和平集會的自由「十分珍貴，亦是民主社會的基石。但必須強調的是和平行使這些權利的基本重要性。」而集會、遊行、示威、言論和表達的自由，以及私隱權，都非絕對權利，而是可以受到合法限制。

誤導性批評須即時澄清

彭續指，司法機構去年遭受前所未有的批評，但這絕不是香港獨有的現象。她認為，我們正身處公眾對管治機關（包括司法機構）的信任和信心逐漸減弱的時代，如果不就那些對司法機構不公和誤導的批評即時作出回應或澄清，長遠而言，將破壞公眾對司法機構的信任，甚至可能導致一些影響司法獨立的現象出現。

律師會保持政治中立

彭又指，為了維持公眾對司法機構的信任及防止其對法官的不合理攻擊，香港律師會將盡快澄清誤解並回應不合理指控的工作，視為己任，而律師會繼續作為一個專業團體，而非權充政黨，她認為唯有保持政治中立，律師會的觀點以及會員的權益，才會被所有持份者接受。

向公眾解釋不要僅因裁決發表對法官的意見

彭表示，律師會亦有責任向公眾清楚解釋正確的法律原則和程序，告訴公眾不要僅基於案件結果而對法官和判決發表意見，因為持有意見乃人之常情，相信律師會和律師會會員都可以並且願意與公眾進行有意義的互動。

彭亦指，在國際上律師會也有責任公正客觀地解釋香港的情況，首先我們不應向外國朋友表示，單純交流可能觸犯《國家安全法》，持這種態度並無益處，展開有意義的對話才是關鍵。她又表示期待與國際社會密切合作，一同促進法治，並為並為尋求司法公正作出貢獻。