飛行總會爆退會潮　會員料去年百人離開　轟會方短視致「沒落」

香港飛行總會屹立本港近百年，為本港唯一提供飛行訓練和簽發駕駛執照，總會位處舊啟德機場西南角。自機場搬遷後，總會便再無跑道進行定翼機飛行活動，而直升機活動則在2015年民航處禁航令生效後便已絕跡，只能依賴石崗軍營在周末借出機場予會員作訓練和業餘飛行之用。總會過去21年多翻覓地均遭遇政府的難關，至今遷址前路未明，總會會址更可能面臨政府收回。 有會員直斥總會短視，未有與政府和解放軍打好關係，令解放軍以疫情為由拒絕再開放軍營，又指明知依賴軍方機場無以為繼，卻未有勤加覓地，令會員花費心血和數十萬家財考獲的私人飛機執照淪為廢紙，直言總會現況如同「沒落」，對此大感痛心可惜。 惟有資深會員卻反駁指，總會會長每周與政府周旋，政府充耳不聞，「一隻手掌拍唔響」，會員坐享其成卻歸咎會方不作為。

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會員轟總會無及早覓場地「冇遠見」

入會10多年的飛行總會會員陳先生直指，依賴石崗軍營作飛行場地根本無以為繼，更透露軍方並非首次暫停開放軍營機場予總會使用，直斥總會「冇遠見」，「其實好多野發生過一次，佢哋唔去修補再發生」，認為若總會早已覓得遷址的場地，即使軍營永久停止開放，會員便不用面對如今困局，「但佢哋冇積極咁去做。」

另一資深會員黃先生亦批評，飛行總會管理不善，質疑會方與解放軍等交惡，令軍方以疫情為由拒絕繼續開放石崗軍營機場，如今更無提供辦法為會員渡過無法續牌難關，不少會員均對總會做法感到不滿，但又不敢在「強權」下發聲，心灰意冷下無奈退會。

2019年16%會員退會 料去年更多

黃先生引述總會年報指，總會會員人數由2016年起現下跌趨勢，至2019年跌幅急劇擴大，由前一年的311人跌至前年260人，跌幅達16.4%，當中不乏名人和藝人。他預料2020年跌幅更為嚴重，或多達過百人。

會員人數下跌，亦令總會收入大幅下跌，2018年現52.7萬虧損，至前年虧損進一步擴大至351.4萬，黃先生形容總會無能。入會多年，他慨嘆飛行總會「一日不如一日」，現狀如同「沒落」，對此感到十分痛心。

資深會員反駁批評：冇停過去爭取飛行場地

惟有不願具名、入會約30年的資深會員強調，總會已馬不停蹄與政府和軍方周旋，透露會長每周都與政府各部門開會商討總會前路，惟政府對推行航空業相當短視，一直未有推出政策支援才能總會現時欠缺飛行場地，他坦言「一隻手掌拍唔響」。對於有會員批評總會無能短視，他強調總會多年來「冇停過去試」，不停為覓地重置尋出路，惟在外邊開口大罵的會員從未了解過委員的工作和辛酸，坦言如有心獻計仍加入委員，共同進退。

民航處2015年下禁飛令成致命傷

香港飛行總會在1981年成立，由在1929年成立的香港飛行會、1933年成立的遠東飛行學校和香港航空會合併而成，為香港唯一一個提供飛行訓練、飛行教官訓練及簽發駕駛執照的組織。民航處在2015年向總會下禁飛令後，九龍城區議會兩年後曾商討立即中止該會的短期租約，認為該會「無得飛」如同浪費土地。

宋皇臺道會址屬三級歷史建築

惟總會位於宋皇臺道的會址前身為舊遠東飛行學校，其飛機庫屬三級歷史建築，地政總署當時已表明，考慮停止續租或更改土地用途前，會諮詢古物古蹟辦事處意見，再由發展局決定土地的長期用途。

會址由2003年1月15日獲政府以短期租約及象徵式租金租用作非牟利飛行訓練學校、附屬維修設施、會所等設施，固定租期為9個月，其後按季續租，換言之，政府提早3月通知便能收回其土地。總會自2000年起，一直有就覓地遷址一事與當局磋商，包括將軍澳堆填區和屯門煤灰湖等，惟政府均以種種理由拒絕，最終發展局在2014年底便預告通知總會，以沒有政策支持為由為遷址一事「落閘」。