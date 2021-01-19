中大指不多於10學生因社會事件、暴力或欺凌　接受紀律處分

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-19 22:18

立法會教育事務委員會今日（19日）舉行特別會議，討論有關近期大學校園事件的管治及保安事宜。教資會代表及八間資助大學都有派員出席。中大副校長吳樹培回應議員提問時指，中大是全港最大的校園，有多個出入口且有170多幢大樓，按地契無法禁止公眾入校，故保安有一定挑戰。他強調不同意中大縱容學生的說法，對有人污名中大為「暴大」感憤怒及痛心，重申大學應要以教育為先，並透露至今有不多於10名學生因社會事件、觸犯校規、行使暴力或欺凌行為等被紀律處分，亦有部份個案因學生被捕，校方需在完成法律程序後，才繼續紀律程序。 特別會議另有就通識科改革、教師投訴及國安教育進行討論。

中大副校長吳樹培。（資料圖片）

吳樹培：不同意中大縱容學生、須以教育為先



中大副校長吳樹培回應議員提問時表示，對種種在大學發生的暴力行為感到遺憾，強調會嚴正處理，早前已發聲明表明校方立場。他強調不同意中大縱容學生的說法，教學應以教育為先，並指已有大約不夠10名學生因為社會事件、觸犯校規、行使暴力、欺凌行為等被紀律處分，亦有部份違規學生因為被捕，校方會在完成法律程序後，按既定紀律程序跟進。

蔣麗芸：大學是「港獨溫床」

民建聯立法會議員蔣麗芸形容大學是「港獨溫床」，指部分年輕人被大學「害死」，需要坐監或潛逃，重申大學教師有責任向學生講解香港情況：「中國絕對不會給香港有機會獨立，不應讓學生抱假希望。」她又稱「教不嚴、師之惰」，每間大學都難辭其咎。

香港中文大學。 (資料圖片)

吳樹培：中大校園大、地契規定須向公眾開放 保安有難度

吳樹培被蔣麗芸點名回應時指，校方十分關注保安問題，但中大是全港最大的大學，有三個主要入口、港鐵站亦有兩個入口共170幢大樓，每次地鐵車廂到站隨時有數百人湧入，而中大地契需容許公眾入校園，不可如部份院校般封鎖校園，故校園保安有一定程度的挑戰，校方事後已請保安顧問檢討校園保安，未來或增撥資源處理。他又說，《國安法》下大學會履行責任，配合教育局及教資會進行教育工作。

經民聯立法會議員梁美芬提到，外界不少人形容中大為「暴大」，吳樹培回應指對學校被污名化感憤怒及痛心。

香港理工大學行政副校長盧麗華則表示，以往採取開放校園政策，又估計2019年11月理大警民衝突時，相信僅有數十人是理大學生，其餘都是公眾人士，未來會加強保安，而校方在不影響教學下，分階段進行校園維修工作。

教育局局長楊潤雄指，課程發展議會將訂出新的課程架構，安排老師培訓等，確保教師質素，並成立小組就教材討論。（資料圖片）

正就通識科改革與考評局及大學商討聯招安排



另外，立法會教育事務委員會特別會議今日討論了學校課程檢討專責小組的檢討報告。教育局局長楊潤雄指，課程發展議會將訂出新的課程架構，安排老師培訓等，確保教師質素，並成立小組就教材討論，教育局亦正就通識改革事宜與教資會及大學商討聯招安排，會與考評局盡快公布中英數通四個主修科的考核評估詳情，目標是趕及2021/22新學年實行，讓學生騰出空間及時間多修選修及發展個人課程。

今年上半年會分享處理教師投訴經驗

立法會議員周浩鼎稱通識科「誤人子弟」，令眾多學生支持「港獨」，問教育局如何確保改革後老師會按要求任教？楊稱，留意到反修例風波以來不少青年人被捕，整個教育界需反思未來工作，但直言「是否完全關通識科事？現今都未有定案。」重申教育局會調整通識科，令課程包含國民身份認同、國安法的重要性等，相信學生可更了解香港、內地及中央關係。至於通識科的內地考察，他稱會與內地及負責機構溝通好，目標是讓學生到內地親身體會國情，以及就有興趣的題目進行學科研究，對內地工作有所了解。

他又透露，未來會嚴格執行教師專業操守，目標是今年第一季或第二季將處理教師投訴的經驗分享，包括就教師質素作出提議及公開文件作交流。

2020年6月30日，《港區國安法》於林鄭簽署後正式生效。（政府新聞處）

楊潤雄：國安教育工作備受關注 盼今年首季出建議

有議員問及教育局會否就國安法教育提供指引予學校參考，楊稱，教育局正籌備國安教育工作，但是由於項目新及備受關注，希望仔細些及問多些人，目標是今年首季內提出相關建議。他形容屆時整體香港教育會包含國安教育，如教網絡或資訊科技時，亦會提及國安法的重要性。