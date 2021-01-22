六旬司機手持磚作投擲狀　被裁定企圖襲警罪成　被判入獄9個月

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-22 13:05

六旬貨車司機被指前年10月在旺角的警民衝突中，撿起磚頭企圖掟向一名警長，被控一項企圖襲警罪。他否認控罪，早前受審時指警員虛構警誡供詞，及辯稱當時只是彎腰搔癢，並無拾磚。裁判官鄭念慈今（22日）於九龍城裁判法院裁決時，拒絕信納被告的說法，裁定罪成。他形容被告所為火上加油，並斥他毫無悔意；又指若非警員當機立斷發射胡椒球槍阻止，或可致嚴重後果，最終判處監禁9個月。

被告曾偉光（63歲）報稱貨車司機，被控於2019年10月27日，在旺角亞皆老街新之城外企圖襲擊警長X。

辯方質疑被告口供非自願

警誡會面記錄指被告承認撿起磚頭，但未扔出已遭制服。辯方審訊時稱被告學歷不足小學三年級，不懂閱讀中文，指該些供詞並非被告自願作出，而是錄口供的警員虛構撰寫。

裁判官指警員作警誡會面記錄確有不足之處，例如未有填寫文件有多少頁、會面時間記錄出錯，但均屬不小心犯錯，法庭接納他是誠實可靠證人。

認為被告應可讀懂一般文字

裁判官續指，若然警員虛構供詞，無理由會為被告開脫，惟供詞記載被告解釋身上的鎅刀是日常工作之用。再者，被告任職司機，考筆試時需理解題目才能選出正確答案，法庭認為他未必明白艱深字眼，但可讀懂一般文字，裁定他自願作供，並由警員準確記錄。

指被告作出投擲狀

對於辯方質疑事主未能肯定被告拾起石頭還是磚塊，裁判官稱被告手持物品為何，並非關鍵，並指事主明確指出被告作出投擲狀，故上前拘捕。

辯方指被告當時彎腰搔癢

至於被告辯稱因中胡椒球槍而彎腰搔癢，裁判官則道，若然其說法屬實，被告應會小心留意有無持槍警員接近，惟他供稱不清楚事主是否持槍。而且，即使被告想觀察警方行動，也無理由會與事主距離約10米之近，讓自己置身於可能再中胡椒球槍的範圍。裁判官裁斷被告撿起磚頭並作投擲狀，只因事主及時射胡椒球槍才沒有扔出，裁定罪名成立。

辯方求情指被告初犯，月入1.3萬，每月會向前妻及女兒給予8000元，望法庭輕判。

認為被告行為屬火上加油

裁判官稱案發前已有人向警方投擲雜物，法庭不會將他人的罪責加諸被告身上，但被告企圖在此情況下再扔磚，乃火上加油。若非因警員當機立斷發射胡椒球槍，一旦磚頭擊中脆弱部位，可致嚴重後果。

引高院判辭指法庭不會姑息縱容襲警者

裁判官引述高等法院的判辭，稱法庭不會姑息縱容襲警者，刑罰須具阻嚇性，遂以9個月監禁作量刑起點。他又指被告不認罪，毫無悔意，找不到減刑理由，最終判處入獄9個月。

案件編號：KCCC896/2020