控酒聯盟指女學生飲酒較男生多　教育程度高較易誤信飲酒有益健康

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-01 06:00

香港控酒聯盟（HKAAAA）表示，本港年輕人飲用酒精有上升趨勢，當中女性飲酒比例更超越男性；聯盟亦留意到新冠肺炎期間，有關酒精的不實資訊於社交平台泛濫，令市民低估酒精危害，甚至認為可保障健康。聯盟呼籲政府採取有效政策與行動，減低酒精危害。

調查指有飲酒的女生比率逹57.6%。(資料圖片/羅君豪攝)

年輕人飲酒有上升趨勢

香港控酒聯盟義務秘書程卓端指出，根據保安局禁毒處「學生服用藥物情況調查」調查結果，受訪10至21歲學生飲酒比率有上升的趨勢，曾飲用酒精比率由2014/15年的56.2%升至2017/18年的56.7%；而30日內曾飲用酒精比率由20.2%升至21.1%。

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飲酒女學生比率超越男生

該項調查亦發現，女學生飲用酒精飲品亦有上升趨勢，甚至比男學生更多。報告指出，女學生曾飲用酒精飲品比例，由56.6%升至57.6%；一年內飲用酒精由41.6%升至43.7%；30日內飲用酒精由19.2%升至21.3%。與男性受訪者比較，三項數據都較男性多。

控酒聯盟指出，有關情況令人擔心，飲用酒精飲品對青少年成長有巨大影響，特別對女性影響更大。程卓端指出，女性由於身體結構原因，化解乙醛及分解酒較差，會對身體造成更大損害。

不實資訊流通社交平台 市民低估酒精危害

另外，控酒聯盟亦指出，社交媒體流傳不同種類錯誤資訊，令市民低估酒精對健康影響，除年輕人影響大外，對高教育水平人士亦有巨大影響。港大公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶指出，教育水平高的人，往往覺得自己有獨立思考，更會傾向相信如「飲酒防心臟病」等錯誤資訊，「佢哋飲開酒，需要錯誤信息支持佢哋錯誤行為，自圓其說 」。

香港控酒聯盟（HKAAAA）對世衛提交一份立場聲明，呼籲採取有效的政策與行動，減低酒精危害。左起：港大公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶、香港控酒聯盟義務秘書程卓端、香港控酒聯盟召集人麥倩屏醫生、香港醫學雜誌總編輯黃至生教授。（馬煒傑攝）

另外，較早前流傳「酒精消毒」，指飲酒可預防新冠肺炎。林大慶解釋，「酒精飲落身體，唔會直接進攻病毒」，飲酒增加身體免疫力全無科學根據。

控酒聯盟建議非酒民，不要接觸酒精飲品，酒民亦應少飲用，甚至戒酒。聯盟亦呼籲當局採取行動，包括加強教育，為青少年以至各界，灌輸有關酒精的正確資訊，以防被不實消息誤導。

聯盟又建議，當局可提高酒精價格、限制供應，令市民尤其年青人更難買到酒精飲品，同時亦應限制各型式的酒精廣告，以防青少年被誤導「飲酒好型、好in」。

世界衛生組織於2020年發表工作文件，呼籲制定全球行動計劃，減少飲酒和與酒精有關的危害，以及衍生的社會後果。香港控酒聯盟呼籲港府，採取有效的政策與行動，減低酒精危害。