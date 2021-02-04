七旬翁在警長面鎅交叉　官稱老翁或不知事主是警員　減刑至囚14月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-04 14:44

七旬翁兩年前鎅爛村代表的競選橫額，被人發現後離去。一名休班警長打算截停他時，七旬漢更用鎅刀在休班警面頰劃了個交叉。七旬漢在裁判法院被裁定刑事損壞和傷人兩罪罪成，被判監禁兩年。他不服提出上訴，高等法院法官今(4日)駁回其定罪上訴，但不能確定七旬漢當時是否清楚知道，截停他是否警員，遂將刑期減至14個月。

73歲的上訴人羅炎達，早前被裁定2019年11月21日，在上水圍一帶毀壞十一幅廖興洪的橫額，及在上水東興路蒲上村傷害警長Ｘ。

上訴指報章有投訴原審官偏頗

羅質疑，報章上有很多人投訴本案的原審裁判官蘇文隆判案偏頗。惟法官李運騰指不能依據羅所謂報章的報道，處理本案。李官亦認為，原審裁判官蘇文隆在審訊過程中，未有偏幫控方。李官最終駁回其定罪上訴。

此外，就原審裁判官認為若非案件是在裁判法院審理，否則判刑應是兩年以上的監禁，李官認為此說法有商榷餘地。

羅是老人逃跑時或心慌意亂

李官又指，有理由相信原審裁判官是以羅清楚X是警務人員，作為判刑因素之一。惟李官認為，X大叫警察的時候，是在羅的背後。同時，羅是老人，又正在逃跑，有可能心慌意亂，加上X一直沒有機會向羅出示委任證，因此認為羅清楚X是警務人員，是欠穩妥。

X完全康復面無留傷疤

李官認為要重新量刑，考慮到本案的背景和嚴重性，以及X現已完全康復，面部沒有留下傷疤，以監禁15個月為量刑起點。因羅年事已高，沒有案底，可減刑一個月，李官最終判他監禁14個月。

案件編號：HCMA217/2020