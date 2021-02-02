兩男涉襲警及藏汽油彈　警員表明身份即連中3拳　眼鏡被打至飛脫

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-02 15:20

兩青年前年一次反修例運動引發的警民衝突後，遭便衣警裁查時涉襲擊警員，並疑藏有汽油彈等物品，二人否認管有攻擊性武器及襲警共5罪，案件今日（2日）在沙田裁判法院開審。其中一名警員供稱，他當日向兩男表明身份後，即被連打3拳，其眼鏡亦即被打至飛脫，他並在庭上認出其中一被告為揮拳的人，但另一被告卻認為與施襲者的面型不同，無法肯定是同一人。

兩名被告：容俊熙（19歲，大學生）及冼家權（26歲，工程師）。控罪指，二人在2019年10月13日在荃灣華都中心外分別管有汽油彈、一個外面有2根火柴的玻璃瓶內有經質石油蒸鎦液、鎚仔、丫叉等身品。二人另被控在同日同地襲擊當時為高級警員的馮偉豪，容另被控襲擊警員林泳超。

馮稱見兩黑衣男神情緊張

現已晉升為警長的馮偉豪供稱，事發當日因應示威活動到荃灣一帶執勤，他觀察到有黑衣黑褲示威者聚集，以及堵路。警車抵達附近時，示威者四散，他看到兩名全黑打扮的男子迎面而來，神情緊張。

見兩男入髮型屋換裝

馮便尾隨二人，看到二人輪流進入一間髮型屋換裝，但二人換裝後，仍背著相同的背包。馮向兩男子表露身份及截查時，即遭其中一男子揮拳打右眼，並被連續打了3拳，以致其眼鏡飛脫。該男子更稱：「你話係就係呀？」

馮與該男子糾纏並雙雙倒地，另一男子又趁機襲擊馮的右手前臂，增援警員及後加入，並協助制服。馮事後多處受傷，包括右眼、右手臂、後腦及膝蓋等。

認出揮拳者是冼

馮在庭上認出拳打他3下的男子就是冼；但他指容與當日另一名襲擊他的男子面形並不相同，他無法確認為同一人。其同僚在冼的背包內搜出疑似汽油彈、當天他穿的黑色衫褲等。

案件編號：STCC3772/2019