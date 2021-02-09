去年被捕竊匪增兩成　警教4招「智」退賊人　室內露台裝置逐一解

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-09 01:33

近年歲晚，市民應提防賊人入屋爆竊。本港去年錄得2,095宗爆竊案，當中近六成、即1,215宗屬於住宅爆竊，比前年下跌接近一成，警方估計與新冠肺炎疫情下市民留家抗疫減少外遊，及警隊加強打擊爆竊案有關。不過，拘捕人數就上升兩成有454人。 警方建議市民在家安裝智能防盜，當有賊人入屋便會發出強光或響鬧嚇退賊人；部份保安主機更會向住戶發訊息通知，以便立即報警，總來的說大約有四招。

警方展開冬防宣傳，警務處荃灣區助理指揮官（行動）鄧國雄警司（右）向市民派發宣傳單張。（孔繁栩攝）

去年爆竊案損失51.6億 一宗就佔50億

本港去年有1,215宗住宅爆竊，最大宗損失金額案件在去年9月，油麻地一名內地收藏家符春曉報稱價值50億元的收藏品被盜，當中包括已故中國領導人毛澤東真跡，令整體損失上升至51.6億元。

損失金額涉及50萬元或以上比前年多15.2%，有38宗，其中新界北總區有15宗、西九龍總區有7宗、東九龍總區有6宗、港島總區有6宗、新界南總區有4宗。

↓收藏家符春曉家遭爆竊，警起回「毛澤東真跡」↓

警方檢回部分贓物，包括一張報稱值23億的書法，被賊人一分為二。

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內地竊匪大幅下降 持行街紙犯案倍增

去年有454人涉爆竊案被捕，當中內地訪客大幅下降，由前年40人急降至1人；持「表格8」俗稱行街紙的人士由17人上升至36人，非華裔人士由47人升至80人，內地非法入境者由9人增至12人。

警務處荃灣區助理指揮官（行動）鄧國雄警司表示，荃灣區去年錄得55宗爆竊案，較前年下跌56%，當中39宗為住宅爆竊案。鄧指出，荃灣區有157幢「三無」大廈，容易成為賊人目標，另有77條鄉村，警方會加強鄉村巡邏小隊巡查。

↓智能防盜產品↓

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安裝智能防盜 露台、門窗、室內有別

警務處防止罪案科警司劉家銘表示，現時不少防盜設備都可遙距監視家中情況，並具有手機通知功能，讓住戶知悉有人破門入屋，可盡快報警。

警方建議，市民可在室外露台安裝防盜感應燈，當有賊人移動時會發出強光阻嚇；室內安裝高清紅外線夜視功能閉路電視，配備24小時運作的雲端錄影，方便警方調查；在門窗，尤其在外牆已搭建棚架的樓宇安裝感應裝置等；如要長時間外出便啟動「動作感應器」，配以「防盜警鐘」提高阻嚇。

新年將至，警務處防止罪案科聯同六大總區防止罪案辦公室人員展開冬防宣傳，行動代號為「駕馭行動」，會向市民派宣傳單張，製作宣傳短片，提升市民防盜意識。