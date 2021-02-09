保安藏5刀及林鄭公仔　官拒判醫院令囚7個月　被告聞判舉中指

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-09 14:34

患精神障礙及輕度智障的男保安，去年在北角街頭被搜出藏有5把刀、特首林鄭月娥的公仔和寫有「中共病毒」的刊物，被裁定管有攻擊性武器罪成，案件今（9日）在東區法院判刑。雖然精神和心理專家報告建議的醫院令，惟裁判官指，本案無證據顯示被告有精神錯亂干犯案，判被告入獄7個月，並要求懲教署要在治療和照顧上為被告提供合適安排。被告聞判即高舉雙手又舉起中指。辯方下午將申請保釋，等候上訴。

被告郭梓賢（24歲，保安員），被控於2020年4月9日在‪北角健康中街及英皇道‬交界管有5把刀。控方案情指，案發當日，警方在被告身上搜出5把刀、手套、雷射筆、內含辣椒醬的「冷靜水」，以及反中共的刊物。被告錄口供時解釋，涉案的5把刀是送給父親的生日禮物。

專家建議判醫院令

辯方指，被告的2份精神科和1份心理專家報告，相關報告均顯示被告重犯的可能性低，精神病治療亦有成效，被告情況已有好轉，並呈上兩封分別由被告及其父撰寫的求情信，希望法庭能接納報告建議，亦希望法庭能參考一宗2001年的案例，判被告醫院令。

被告行為激進及暴力

裁判官張志偉則指，心理專家報告顯示被告的智商81分，屬輕度智障，但能分辨事情的對與錯和後果，認為被告日後有低至中度重犯風險。至於精神報告則指，被告沒有任何精神病症狀，惟在部份情況下，行為上較為激進和暴力，被欺凌時更會威脅將對方殺死和持刀，建議判被告入院1到2個月治療。

被告無明顯精神病病徵

張官指，被告患有自閉症，但無明顯精神病病徵，亦無證據顯示被告因精神錯亂而干犯罪行，認為醫院令並不合適，並引述案例指，刑事案件的判刑要達到懲罰和阻嚇之效，醫院令並不是懲罰性的命令，一至兩個月的命令亦對罪行的嚴重性不相稱，決定判被告即時監禁，並以8個月為量刑起點，但考慮被告有自閉症和輕度弱智，行為上的自制能力不易控制，為被告減刑一個月，並要求懲教署要在治療和照顧上有合適安排。

被告聞判舉起中指

被告在判刑期間一直彎身低下頭，要由在旁的警員安撫，即時監禁的消息一出，他便高舉雙手及舉起中指。其父庭外稱覺張官很偏頗，並認為他帶有政治思想，想分裂香港人，製造港人與有關當局的對立，形容其子的罪名是「莫須有」，若此案判監的案例一出，任何帶日常用品的市民都可隨時被判監。

案件編號ESCC539/2020