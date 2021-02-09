衞生署服務承辦商　為學童照X光無屏蔽乳腺及生殖腺　可多吸輻射

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-09 19:22

衞生署今日（9日）表示，署方轄下學生健康服務自去年11月起，將X光服務外判予一所承辦商，惟今年1月檢視學生X光片時，發現乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，亦承辦商察覺未有使用生殖腺屏蔽裝置。若沒有使用相關屏蔽裝置，其額外輻射劑量約相當於「每年接受的天然背景輻射量的十分之一」。衞生署要求承辦商須遵從合約要求妥善使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。

示意圖。圖片中的X光片並非涉事的X光片。 （資料圖片）

11月開始外判 1月檢查X光片揭發事件

衞生署表示，署方轄下學生健康服務自去年11月起，將其脊柱側彎檢查的X光服務外判予一所承辦商，合約要求承辦商為學生進行脊柱X光檢查時，須同時使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。不過，學生健康服務於今年1月檢視學生X光片時，首次發現乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，亦察覺未有使用生殖腺屏蔽裝置。

衞生署認或有健康風險「如有 亦極低」

衞生署發言人表示，若沒有使用相關屏蔽裝置，其額外輻射劑量約相當於香港市民每年接受的天然背景輻射量的十分之一；或相當於乘搭一至兩程來回香港和紐約航班所接受到的天然背景輻射量。發言人又稱，進行單一次脊柱X光檢查的輻射劑量屬於低，雖然使用屏蔽裝置或可進一步減低輻射劑量，但即使在單一次脊柱X光檢查沒有使用相關屏蔽裝置，其額外健康風險，「如有，亦極低。」

衞生署學生健康服務X光承辦商為學生照X光時無屏蔽乳腺及生殖腺。 (資料圖片)

衞生署稱，已即時要求承辦商糾正問題，確保符合有關合約要求，署方會繼續跟進和密切監察承辦商的表現。衞生署正聯絡並告知受影響的學生或其家長有關事件。曾於2020年11月23日至2021年1月12日經學生健康服務轉介至承辦商作脊柱X光檢查的學生和其家長如有查詢，可於辦公時間內致電學生健康服務電話3163 4612。