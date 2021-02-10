網台主持傑斯涉煽動提堂　官指未能證不會作違國安行為　還柙候訊

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-10 16:17

網台D100主持傑斯，被指去年4度在網台發表意圖引起憎恨、藐視政府等的言論，被控4項作出具煽動意圖的作為，案件周一（8日）提堂時，傑斯因仍留醫未能應訊，今（10日）被押到西九龍法院提堂，他暫時毋須答辯，裁判官蘇惠德將案件押後到5月10日再訊，並指無充分理由證明被告不再作出違反國家安全行為，拒絕其保釋申請，被告須還柙候訊。

被告尹耀昇（52歲，網台主持），被控4項作出具煽動意圖的作為，違反《刑事訴訟程序條例》第10（1）（a）。控罪指尹於去年8月8日至10月10日期間，4度在網上節目主持和演講，意圖引起憎恨、藐視中國及香港政府、激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變，引起居民間的不滿或離叛，促使他人不守法或不服從合法命令。

承諾不再在網上發表言論

尹曾提出以9萬元現金、1萬元人事擔保，以及承諾不再在網上等發表任何言論等申請保釋，遭裁判官拒絕。

案件周一首度提堂，傑斯因病在東區醫院留醫，未能出席聆訊，押後至周四（11日）再訊，惟傑斯提早出院，遂早一日被押返法庭應訊。

社民連成員有到庭以表支持

社民連主席黃浩銘、前立法會議員「長毛」梁國雄、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等多人到場旁聽，傑斯甫出庭，旁庭席已有人高喊「傑斯」、「傑斯撐住啊」、「傑斯加油」，長毛亦有加入為傑斯打氣。

傑斯女兒聞悉其父須還柙後，忍不住落淚，多次高呼「老豆，老豆，撐住啊」。

案件編號：WKCC534/2021